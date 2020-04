Disney+, Raven: come sono oggi i membri del cast

That’s So Raven ci ha tenuto compagnia dal 2003 al 2007 con ben quattro stagioni per un totale di 100 episodi. La storia di una giovane ragazza con dei poteri psichici e che può vedere nel futuro è da sempre una delle più apprezzate. Adesso è anche su Disney+ così come il suo reboot, A Casa con Raven che è stato il primo a dare il via a questa nuova tradizione per i programmi di Disney Channel.

Ma come sono diventati oggi i membri del cast? Ve lo riveliamo noi su Gingergeneration.it: mettetevi comodi!

RAVEN SYMONE

Raven è il suo vero nome e il nome del personaggio, ma era già famosa ancor prima di iniziare la sua carriera con la Disney. Quando era bambina, infatti, ha interpretato il ruolo di Olivia nella serie I Robinson. Insieme alla carriera di attrice ha proseguito quella di cantante con le Cheetah Girls con le quali ha girato anche due film. Nella sua attività più recente oltre a recitare nel revival di Raven, è tra le conduttrice del talk show The View e continua a recitare in tv. Nel 2016 ha fatto ufficialmente coming out dopo aver presentato al mondo la sua fidanzata di allora, AzMarie Livingston.

ORLANDO BROWN

Sin da piccolo ha recitato in serie tv su Disney Channel ma il successo è arrivato proprio grazie a questa mentre in tempi recenti è riuscito solo a conquistare qualche ruolo sporadico in film come Straight Outta Compton. Nel 2016 è stato arrestato per violenza domestica, possesso e abuso di droghe. Rilasciato in attesa del processo non si è presentato ed è stato nuovamente arrestato nel 2018 per violenza domestica contro la sua fidanzata dell’epoca. Sempre quell’anno è portato in un centro di riabilitazione e nuovamente arrestato per aver fatto irruzione in un ristorante il cui proprietario era un suo amico di infanzia.

KYLE MASSEY

Il piccolo Cory ha iniziato nella serie per poi avere il suo personale spin off Cory alla Casa Bianca. Ha anche rilasciato diverse canzoni rap con la Hollywood Records. Nel 2010 ha partecipato a Ballando con le stelle, versione americana, arrivando fino in finale e classificandosi al secondo posto. Kyle è sposato con la modella Hana Giraldo.

ANNELIESE VAN DER POL

Nel reboot della serie è tornata riprendendo il suo ruolo della stravagante Chelsea Daniels, ma cresciuta. Si è sempre divisa tra la carriera di attrice e quella di cantante scrivendo diverse canzoni per Disney e partecipando ad alcuni musical teatrali. Tra tutti una riedizione de La Bella e la Bestia.

RONDELL SHERIDAN

Per tutta la sua carriera ha recitato in diversi corti cinematografici, recitando anche in alcuni episodi di Hannah Montana e anche in Cory alla Casa Bianca. Nel 2018 ha fatto il suo ritorno nel reboot ma per un solo episodio. Oggi tiene dei corsi online su come diventare un commediante.

T’KEYAH CRYSTAL KEYMAH

Ad oggi è una speaker radiofonica oltre a essere un’insegnante di sostegno lavorando a Chicago per quattro anni. Sempre impegnata per il sociale, è vegetariana e ha studiato alla facoltà di Agraria. Inoltre lavora come insegnante di arte e recitazione intrattenendo workshop per gli studenti universitari.