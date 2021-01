Zendaya è e resterà sempre una Disney star. Ma, attenzione, questo non significa in alcun modo che si senta in qualche modo in difetto, o un’attrice di serie b “per bambini”. Al contrario, l’interprete statunitense vede la sua formazione come un motivo di orgoglio, che le ha aperto un’infinità di strade. Non ultima, ovviamente, anche quella di Euphoria.

In una recente intervista concessa a Variety, Zendaya ha parlato dei suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, sottolineando quando aver fatto parte dell’universo Disney sia stato fondamentale. Come saprete, la carriera dell’attrice è iniziata grazie alla serie A tutto ritmo.

Zendaya parla dell’esperienza Disney e di come è stata scelta per Euphoria

Ecco un estratto delle dichiarazioni di Zendaya:

Il fatto è che io sono ancora una ragazza Disney. Per molti versi, ne vado estremamente fiera. Proprio da lì ho mosso i primi passi, e ho imparato un sacco da questa esperienza. Si è trattata di una lenta progressione, e sono felice di avere potuto dimostrare tutto a me stessa e non a nessun altro. Capisci? Lo accetto di buon grado, fa parte della mia eredità personale.

Nella stessa intervista, Zendaya ha voluto sottolineare un punto in particolare: il fatto che il ruolo di Euphoria, in un certo senso, sia arrivato da parte di Sam Levinson proprio grazie a Disney Channel.