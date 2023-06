Full Out: recensione del concerto di Amici 22 al Rock in Roma

Ieri sera è andata in onda su Italia 1 l’atteso Full out, evento con i protagonisti di Amici 22, nell’ambito del festival Rock in Roma 2023.

In un’epoca in cui i talenti emergenti rischiano di diventare la materia prima per costruire degli show televisivi per poi lasciare subito il posto ad altri, Maria De Filippi dimostra ancora una volta di aver costruito molto più di una vetrina estemporanea.

È stato emozionante rivedere tutti (o quasi) i ragazzi che da settembre scorso hanno studiato nella scuola più famosa d’Italia, tendendoci compagnia e facendoci affezionare alle loro storie. Oltre che a farci amare la loro arte.

A distanza di poco tempo dalla fine di questa edizione, gli ex allievi hanno dimostrato in questo concerto di aver continuato a studiare con serietà. E in certi casi di aver fatto anche dei progressi, come a nostro avviso, nel caso di Megan.

Una menzione speciale va fatta nei confronti del vincitore Mattia Zenzola. Come abbiamo già detto in precedenza, in questi due anni ha saputo sviluppare efficacemente la sua danza.

Ma ieri sera, in particolare, ha dimostrato una maturazione più ampia, in termini di presenza scenica e di personalità.

Tanto da lasciare intravedere per lui un possibile futuro nel mondo dello spettacolo che va oltre quello di ballerino.

Lo stesso vale per Isobel, una vera e propria rivelazione che non nasconde di voler ricalcare la carriera di Lorella Cuccarini. Ed è già sulla buona strada.

Impossibile non notare, poi, l’energia esplosiva di Aaron, finalmente forte della consapevolezza di tutto il calore del pubblico nei suoi confronti.

Forse proprio per questo motivo, sul palco ha dato veramente il massimo, come del resto anche Wax.

È stato emozionante rivedere pure gli altri cantanti che hanno realizzato un percorso più breve, come Niveo e Federica.

Anche in questo caso, il pubblico è stato in grado di trasmettere affetto ed entusiasmo, cantando con loro i pezzi inediti. Quei brani che al pari degli altri sono l’emblema di Amici 22 pur non rientrando, almeno per ora, in progetti discografici.

In Full out non sono mancati teneri momenti, seppur accennati, dedicati a quei legami di natura sentimentale che si sono creati. Come quello tra Piccolo G e Federica, Cricca e Isobel, Mattia e Maddalena.

Ma anche all’ amicizia come quella tra Tommy Dali ed NDG che come sappiamo è sfociata in una potente collaborazione.

Unica nota dolente, la Celentano che seppur nella sua consueta eleganza e competenza, non ha potuto far a meno di elargire giudizi e voti eccessivamente negativi.

Maddalena non è, come la descrive, la classica “bella che non balla” ma si è riconfermata anche questa volta una vera forza della natura.