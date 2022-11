Bones and All recensione: siamo tutti degni di essere amati

Bones and All, l’atteso nuovo film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet e Taylor Russell, arriva oggi in sala portando sul grande schermo una storia d’amore atipica tra due outsider. Nel cast anche Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon-Green, Jessica Harper e Jake Horowitz.

Bones and All: siamo tutti degli outsider degni di essere amati

Il film racconta la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo; è il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli che non riesce a tollerare la loro natura.

È possibile raccontare una storia d’amore tra due cannibali? Sì, e Bones and All riesce a fare molto di più.

Grazie all’occhio poetico di Luca Guadagnino, che ancora una volta incanta e prende a schiaffi lo spettatore con una storia d’amore giovanile visivamente potente, e alla bravura dei due protagonisti, Bones and All riesce a raccontare tante sfaccettature dell’animo umano senza mai risultare banale.

Prendendo le distanze dal libro omonimo da cui è tratto (nel pieno spirito di quello che dovrebbe essere ogni buon adattamento), il film di Guadagnino è un romanzo di formazione che parla della solitudine di due giovani che vivono ai margini della società e di come, attraverso il loro amore, loro riescano a trovare un porto sicuro e una via di salvezza da un mondo esterno che sicuramente non lo capirà mai.

Il cannibalismo ovviamente è una metafora che potrebbe rappresentare qualunque condizione di diversità e/o disagio e che, nella sua crudezza e assurdità, riesce a rendere perfettamente l’umanità e l’ambivalenza di questi personaggi: emarginati che comunque devono fare i conti con le proprie coscienze.

Ambientato negli Stati Uniti degli anni ’80, nel pieno del possibilismo che avrebbe caratterizzato quel decennio anche negli anni successivi, Bones and All presenta dei personaggi soli e incredibilmente umani nelle cui insicurezze e nel cui amore non è possibile non rivedersi almeno un po’.

Timothée Chalamet è l’interprete della sua generazione e si conferma un interprete dalla sensibilità unica; Taylor Russell gli tiene testa alla perfezione mostrandoci un talento tutto da scoprire.

Controverso, straziante e poetico, Bones and All non è un film da mezze misure: per essere apprezzato a tutto tondo merita un sguardo attento e profondo. Fino all’osso. Per davvero.

