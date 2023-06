Wish: Jennifer Lee a Roma per raccontare il nuovo Classico Disney

Oggi Jennifer Lee ha presentato alla stampa italiana del materiale inedito di Wish, il nuovo Classico Disney che arriverà nelle sale a Natale. In questo progetto la direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios, nota per aver diretto Frozen e Frozen II, è sia sceneggiatrice che produttrice esecutiva.

A proposito di Wish

Ambientato in una fantastica isola del Mediterraneo spagnolo, il film narra le vicende di Asha: una giovane ambiziosa, la quale sogna di diventare apprendista del suo Re, Magnifico, non tanto per il ruolo che egli rappresenta quanto piuttosto per imparare a sviluppare anche lei prodigiose abilità.

Il Re infatti è in grado di leggere i desideri delle persone: qualcosa che visto dalla prospettiva di Asha è in grado di restituire la felicità, ma che in realtà viene sfruttato dal sovrano per scopi personali.

In un racconto in cui tutti gli esseri viventi vengono paragonati a stelle, riallacciandosi a quella tradizione dei desideri che da Biancaneve e i sette nani in avanti ha forgiato l’immaginario Disney, il Re Magnifico è un villain spinto da motivazioni ben definite. Come ha detto la stessa Jennifer Lee, la quale ha spiegato quanto sia stato importante rendere credibile il personaggio dal momento che il pubblico odierno è abituato a porsi determinate domande.

Wish: tra innovazione e tradizione

Non solo un’idea della storia in sé. La proiezione di circa 20 minuti di Wish ha permesso di vedere in anteprima quello che si preannuncia come un lavoro molto ambizioso per Disney che, con il film del centenario, desidera riconnettersi profondamente alla propria tradizione guardando però al futuro. Sia dal punto di vista tecnico-visivo, che tematico.

Se da una parte l’idea già citata delle stelle e dei desideri (vi ricordate When You Wish Upon a Star in Pinocchio e A Dream Is a Wish Your Heart Makes in Cenerentola?) e gli elementi visivi che rimandano a La Bella Addormentata nel Bosco sono degli omaggi dichiarati alla tradizione disneyiana, dall’altra parte lo studio ha messo a punto tecniche completamente nuove per la realizzazione di Wish che vedono il combinarsi dell’animazione tradizionale e avanguardie tecnologiche.

“Aver lavorato a questo film per me significa far parte della legacy Disney” ha affermato Jennifer Lee, “Abbiamo sognato insieme con tutto il team e ci siamo anche spinti verso nuove direzioni”. La direttrice creativa di Disney ha anche spiegato che recentemente è stato introdotto un programma per supportare l’utilizzo di animazione manuale e nuove tecnologie, dal momento che una cosa non esclude l’altra.

Infatti quello che salta subito all’occhio vedendo i primi fotogrammi di Wish è come le immagini acquerello degli sfondi riescano a combinarsi ai personaggi animati digitalmente, dando vita a qualcosa di inedito e visivamente spettacolare. Se infatti negli ultimi lungometraggi Disney ha scelto uno stile caricaturale in cui la dinamicità dei personaggi e la stravaganza delle ambientazioni andavano di pari passo con immagini sature, in Wish i colori sono tenui, i personaggi realistici e a loro volta calati in un mondo fiabesco ma non troppo distante dalla realtà. Qualcosa che, ancora una volta, si ricollega alla storia dello studio.

Inoltre anche Wish, così come tanti altri successi Disney, sarà un musical. Tutte le canzoni sono state composte da Julia Michaels la quale ha raccolto il testimone dei Classici del passato per dare vita a una colonna sonora improntata sui desideri e sulla speranza.

In questo senso Asha, la protagonista di Wish, vuole essere anche un omaggio a Walt Disney stesso e al suo desiderio di veder realizzato il primo lungometraggio animato della storia. Un progetto nel quale nessuno credeva ma che, come ha ricordato Jennifer Lee, senza il quale non staremmo qui oggi. Perché dopotutto è dal 1937 che Disney ci insegna a guardare al cielo per esprimere desideri alle stelle, ma ci insegna anche che per realizzarli ci vuole più di un semplice miracolo ma impegno costante.

Un augurio insomma al pubblico di tutte le generazioni a cui il film è dedicato.

Quando esce Wish

Il film arriverà nei cinema il 21 dicembre. Wish è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck e Fawn Veerasunthorn, prodotto da Peter Del Vecho e co-prodotto da Juan Pablo Reyes. Jennifer Lee è la produttrice esecutiva e sceneggiatrice insieme a Allison Moore

