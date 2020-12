Euphoria: Ecco la data di uscita del secondo episodio speciale e il poster

Ieri HBO e Sky in contemporanea per l’Italia hanno trasmesso il primo episodio speciale di Euphoria (guarda il trailer). Questi due episodi rappresentano una sorta di ponte tra la prima e la seconda stagione. Oggi HBO ha diffuso la data di uscita e il poster anche del secondo episodio speciale. Ecco i primi dettagli

Il secondo episodio speciale di Euphoria andrà in onda il 24 gennaio e avrà come protagonista il personaggio di Jules (Hunter Schafer). Il titolo scelto è F–k Anyone Who’s Not a Sea Blob. Su Tvline leggiamo che la trama seguirà le vacanze natalizie di Jules che saranno anche una riflessione dell’anno trascorso. Hunter Schafer ha partecipato alla scrittura dell’episodio. Entrambi gli speciali hanno visto cast e troupe ridotto per girare nel modo più sicuro possibile e rispettare le norme e il distanziamento sociale.

Come già vi avevamo raccontato nel primo episodio che è disponibile su Sky e NOW TV protagonista assoluta è invece Rue (Zendaya). Infine, vi ricordiamo, che a fortunata serie HBO avrà una seconda stagione anche se le riprese procederanno lentamente per le restrizioni dovute al Covid.

Ecco il poster del secondo episodio speciale di Euphoria: