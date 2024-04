Challengers: la recensione del film di Luca Guadagnino

Arriva oggi nei cinema Challengers il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist. Ambientato nel mondo del tennis, il film segue tre giocatori in un triangolo di passioni che parla poco d’amore ma soprattutto d’ambizione.

Il prezzo della vittoria

Tashi Duncan (Zendaya) era una futura promessa del tennis prima che un incidente interrompesse bruscamente la sua carriera. Quando la sua vita si incontra con quelle di due amici, entrambi giocatori, Art (Mike Faist) e Patrick (Josh O’Connor) tutto per loro cambierà. Tanti anni dopo si ritroveranno, lei sposata con Art campione reduce da tante sconfitte ed ex fidanzata di Patrick ormai rovinato, su un campo di tennis mentre l’avanti e indietro di una pallina ripercorre le vittorie e le sconfitte della loro vita.

Se la vita è una partita di tennis i personaggi di Luca Guadagnino non ammettono errori. Challengers diventa così un film che sfrutta la relazioni umane tra i tre protagonisti per smontare le relazioni stesse a favore di un’ambizione totale per cui vale la pena sacrificare tutto. Perché certo, si parla sempre di tennis, e la Tashi di Zendaya – bravissima nel portare in scena una donna talentuosa, ambiziosa, ma anche algida e manipolatrice, è disposta a tutto pur di vincere anche se, ormai, quella che tiene in mano la racchetta non è più lei.

Affascinante e repulsiva Tashi è il cuore di un film sfrutta la dinamica del triangolo amoroso per parlare sì di desiderio e relazioni ma per approfondire le dinamiche che coinvolgono i desideri: in cui vincere non è soltanto un’aspirazione ma una necessità, una sorta di motore per ogni azione. Una vera e propria ragione di vita. Non a caso Tashi ama il tennis più di quanto non abbia mai amato nessun altro, compresi Art e Patrick per i quali il vero gioco pare essere conquistare le attenzioni della stessa donna; almeno fino alla fine. Perché in Challengers non vince l’amore ma l’ambizione. Vince il tennis.

Il trailer di Challengers

Vi potrebbe interessare anche:

Challengers: tutto sul film di Luca Guadagnino con Zendaya