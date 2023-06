Maturità 2023: tutte le tracce della prima prova di italiano, in diretta

Il 21 giugno, 536.008 studentesse e studenti in tutta Italia si cimentano con la prima prova della Maturità 2023. Come ogni anno c’è sempre grande interesse nello scoprire in tempo reale quali sono le tracce.

Dopo tre anni di pandemia, torna un esame di Stato con due prove scritte (tre in alcuni casi) elaborate dal Ministero.

Torna anche la commissione mista (tre commissari interni e tre esterni, con un presidente esterno).

Come ogni Maturità che si rispetti, GingerGeneration.it seguirà per voi lettori la diretta dello spoglio delle tracce, per cui l’articolo è in aggiornamento.

La lista ufficiale delle prove, invece, verrà pubblicata soltanto all’orario consentito dai termini di legge.

I nostri consigli per la prima prova d’italiano

leggi attentamente le tracce proposte prima di sceglierla

non avere fretta! Prendi tutto il tempo di cui hai bisogno per analizzare il materiale fornito dal Ministero

prima di iniziare a scrivere fai una scaletta con tutti i punti che vuoi toccare

svolgi prima la prova in brutta copia

consulta il dizionario per ogni dubbio

controlla eventuali errori ortografici

La prima prova di Maturità 2023: tipo di tracce

I candidati avranno massimo 6 ore di tempo per completare la prova scritta e potranno usare solo il dizionario di italiano. Severamente vietato è l’utilizzo del cellulare e del tablet, di libri e quaderni.

Alle ore 8:30 verrà aperto il plico telematico, contenente prove ministeriali, quindi le tracce del tema, che verranno consegnate agli studenti.

Le tracce predisposte dal Ministero sono 7, mentre le tipologie tra le quali i maturandi potranno scegliere sono 3:

Tipologia A, due tracce di analisi del testo

Tipologia B, tre tracce di testo argomentativo

Tipologia C, due tracce di tema d’attualità

Ecco quali sono le sette tracce, in diretta:

9:05: L’altra traccia di tipologia C richiama una lettera aperta inviata nel 2021 all’ex Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che invita a reintrodurre le prove scritte alla Maturità e a ritornare alla modalità di esame di Stato che vigeva prima della pandemia.

8:52: Uno dei temi di attualità parte da un articolo del giornalista Marco Belpoliti, dal titolo Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp, pubblicato su La Repubblica nel 2018.

8:48: Per le tracce della tipologia B ci sono anche Piero Angela con Dieci cose che ho imparato per l’ambito tecnico-scientifico e Oriana Fallaci con Intervista con la storia per quello artistico-letterario.

8:41: Tra le tracce della Tipologia B, di tipo argomentativo, c’è quella che parte da L’idea di Nazione di Federico Chabod, storico, alpinista, politico e partigiano italiano.

8:30: È Salvatore Quasimodo l’autore scelto per una delle due tracce dell’analisi del testo (tipologia A): il brano è Alla nuova luna contenuta nella raccolta In tutte le poesie. L’altro è invece Alberto Moravia con un brano tratto da Gli indifferenti.

Maturità 2023: tracce definitive prima prova

