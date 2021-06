Elite 4 bocciata dalla maggioranza dei fan. Ecco le reazioni su Twitter

Da ieri è disponibile su Netflix la quarta stagione della serie spagnola Elite (qui la recensione). Questi nuovi episodi non ci hanno entusiasmato o emozionato perciò non sappiamo se gioire all’idea che ci sarà una quinta stagione. La serie infatti ha già avuto il via libera per il rinnovo lo scorso febbraio. Ecco come il pubblico sta reagendo alla visione degli episodi su Twitter

Non vogliamo farvi troppi spoiler ma in generale su Twitter nel pubblico di Elite prevale un senso di confusione. C’è chi scrive frasi come “possiamo ristabilire l’ordine?”, chi non capisce alcune dinamiche e certi triangoli e noi siamo in questo gruppo. Il pubblico inoltre non riesce a rassegnarsi all’assenza di alcuni pilastri del cast come Lu e Carla.

Le new entry ricevono commenti positivi soprattutto a livello fisico anche se una serie dovrebbe interessare più per la trama che per un cast di modelli. Colei che proprio sembra non esistere o entrare in empatia con il pubblico è Ari. Tra i commenti positivi una rivalutazione generale di Cayetana e tanti like per Rebe. Nelle loro mani il peso di reggere un’intera stagione. Insomma come direbbe Annalise Keating: Non deve avere senso deve sembrare un gran casino.

Ecco alcune delle reazioni del pubblico alla quarta stagione di Elite:

E ti dico che mi manchi

Se vuoi ti dico cosa mi manca#Elite4 pic.twitter.com/Yo1jU5udHw — Tutta colpa delle serie tv (@TCDSTV) June 18, 2021

Le vere protagoniste di questa stagione senza alcuna ombra di dubbio in merito (e non avrei mai pensato di dire che mi sarebbe piaciuta Cayetana quando era il personaggio che più detestavo gli anni scorsi) #Elite4 pic.twitter.com/wlhNBzlglR — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) June 18, 2021

#Elite4 io durante ogni scena con Ander, Omar e Patrick: sinceramente non ho capito il senso di questa specie di triangolo, che, secondo me, non ha portato a niente di costruttivo nella trama pic.twitter.com/jQyFkb9c06 — elaeni (@elaeniii) June 18, 2021

Gli sceneggiatori quando hanno scritto il copione delle scene di Patrick, Ander e Omar #Elite4 pic.twitter.com/1oMyFzZxE3 — marco 🏛🪐 (@marcorussanoo) June 19, 2021