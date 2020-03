Zayn: il video del litigio con Jake Paul ripreso da Logan Paul!

Su Ginger ve l’avevamo raccontato qui. Nei giorni scorsi, Jake Paul e Zayn si sono ritrovati al centro di un’accesa discussione. Lo scontro fra i due è scoppiato mentre entrambi si trovavano a Las Vegas e stavano partecipando ad un evento di boxe.

Qualche giorno fa, Jake Paul ha infatti messo mano a Twitter per insultare Zayn, ex membro degli One Direction, per il suo comportamento “da diva”. In base ai suoi tweet al vetriolo (e decisamente sopra le righe) l’artista di Mind of Mine si era rifiutato (secondo quanto lasciano intendere le parole di Gigi Hadid) di uscire con lui e i suoi amici.

Ho quasi preso a schiaffi Zayn degli One Direction perché è una persona davvero piccola ed è un maleducato. Fondamentalmente mi ha detto di andare a f*nculo senza motivo, nonostante con lui io sia stato carino. Zayn comunque se mi leggi, smettila di essere arrabbiato solo perché sei rimasto nella tua stanza d’hotel tutto solo haha!

A prendere le difese di Zayn era arrivata per l’appunto la fidanzata Gigi, che aveva commentato i tweet di Jake Paul con tono non proprio accomodante.

Successivamente, in ogni caso, la situazione era rientrata. Perlomeno in apparenza. Jake Paul si era infatti scusato con Zayn, sottolineando di avere scritto quei tweet da ubriaco. Ma non solo. Lo youtuber aveva chiesto scusa definendo sé stesso “un idiota del c***o”.

Tutto è bene quel che finisce bene? Più o meno, sì. Perché a pochi giorni dal fattaccio Logan Paul, il fratello di Jake, ha pubblicato sul web il video di quanto successo.

Qui sotto trovate il video dello scontro fra Zayn e Jake Paul!

Zayn sta urlando, sta urlando da dentro la sua stanza d’hotel. Io busso alla porta, lui sta urlando, ha perso la testa. Io sono confuso, lui continua ad insultare..