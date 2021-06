Se c’è una cosa che abbiamo imparato dai “maschi alfa” statunitensi provenienti dal mondo del web è che a loro piace molto fare boxe. Come ricorderete, uno dei divi del web più appassionati dello sport è Logan Paul, che insieme al fratello Jake è salito sul ring diverse volte, scontrandosi anche con vere e proprie leggende. L’ultima webstar in termini cronologici a farsi “riempire di mazzate” è stato il titkoker Bryce Hall.

L’ormai ex fidanzato di Addison Rae, con la quale ha avuto un sacco di alti e bassi, si è scontrato nelle scorse ore con Austin McBroom. I media americani hanno chiamato la sfida sul ring il match TikTok vs Youtube.

Bryce è infatti uno dei titkoker più seguiti negli Stati Uniti, mentre Austin McBroom è uno youtuber che sul suo canale vanta oltre 19 milioni di iscritti. Nel canale, The Ace Family, McBroom racconta la vita quotidiana della sua famiglia (la webstar ha ad oggi tre figli).

L’incontro, trasmesso da LiveXLive, i media american l’hanno chiamato The Battle of the Platform. Il match, tenetevi forte, è valso alle due webstar cifre davvero da capogiro.

Bryce ha infatti rivelato che la sfida gli è valsa ben 5 milioni di dollari. La conferma è arrivata con la pubblicazione della foto del contratto e successivamente con un’intervista a No Jumber. Non ci è dato sapere l’ammontare esatto percepito da McBroom, ma stiamo parlando ovviamente anche in questo caso di cifre vicine ai 6 zeri.

Austin McBroom From The ACE Family Savagely Calls Out Bryce Hall Over $5M Dollar Boxing Match

Ma quindi chi ha vinto il match fra Bryce Hall e Austin McBroom?

Alla fine ha vinto Youtube! Austin McBroom ha letteralmente spazzato via Bryce, mandandolo KO! Le due star, fra l’altro, avevano fatto una scommessa: se lo scontro fosse finito con un KO, il perdente avrebbe dovuto pagare allo sfidante un extra di 1 milione di dollari. Non è chiaro, in ogni caso, se Bryce alla fine abbia effettivamente sborsato la cifra.

Qui sotto potete recuperare gli highlights del match!