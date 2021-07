Taylor Swift e Adele non duetteranno insieme nella riedizione di Red

Alcune speculazioni davano per certa la collaborazione di Taylor Swift con Adele in Red (Taylor’s Version), la riedizione dell’album della cantante statunitense, in arrivo il 19 novembre 2021.

Ebbene, le voci a riguardo sono state categoricamente smentite da una fonte anonima al magazine E!.

L’insider in questione ha spiegato che non esiste nessun brano (che avrebbe dovuto intitolarsi Broken Hearts) delle due cantautrici già registrato. E che non c’è nessuna collaborazione in arrivo tra le due acclamate artiste.



Le possibili collaborazioni di Red di Taylor Swift

Se non cè alcuna possibilità per Taylor e Adele, la collaborazione dei sogni tra con Olivia Rodrigo potrebbe invece ancora avverarsi. Molti fan delle due cantanti la pensano così! Gli indizi sono arrivati grazie all’annuncio di Red (Taylor’s Version), ovvero la pubblicazione della ri-registrazione del quarto disco della cantante di Nashville.

Taylor Swift ha confessato che la nuova versione di Red conterrà 30 canzoni, quindi ben 8 brani inediti e questo lascia ben sperare per altrettante collaborazioni. Già in Fearless (Taylor’s Version), la cantautrice ha invitato diversi colleghi a duettare con lei o fare i cori in alcuni dei nuovi brani.

La versione precedente del disco è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Questo significa che in Red (Taylor’s Version) ci saranno 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui immaginiamo anche la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well che per molti è la canzone più bella mai scritta dalla cantautrice.

Possiamo immaginare che, come è stato per Fearless (Taylor’s Version), anche le tracce inedite della nuova versione di Red avranno dei collaboratori speciali. Immaginiamo inoltre che torneranno coloro che hanno duettato con Taylor Swift nella versione originale del disco, quindi Ed Sheeran per Everything Has Changed e Gary Lightbody per The Last Time.