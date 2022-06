Bridgerton 3 – Netflix: Rege-Jean Page smentisce le ipotesi sul suo ritorno

Nei giorni scorsi dopo alcune indiscrezione del The Sun, hanno iniziato a girare voci sul ritorno di Rege-Jean Page in Bridgerton 3. Nella seconda stagione abbiamo rivisto Daphne ma senza il marito. Ieri l’attore ha voluto smentire i rumors pubblicando qualche riga sui social

Scopri qui le ultime novità sulla terza stagione

I ragazzi sono tornati in città, scrive l’attore di Bridgerton nella didascalia che lo vede insieme a Jonathan Bailey. No, non tornerò nella serie, i giornali se lo sono inventato. Dato che non ci vedevamo da un po’ abbiamo chiacchierato davanti a un veramente eccellente caffè italiano. Non parliamo poi del meraviglioso sole.

Il ritorno del suo personaggio del resto ci sembrava strano dato che l’attore aveva più volte dichiarato di voler staccare dalla sere e fare altro. Per esempio rivedremo il bel duca a luglio su Netflix nel film The Gray Man con Ryan Gosling. Rege è recentemente diventato anche il nuovo volto di Armani Beauty.

La terza stagione della serie Shondaland seguirà la storia d’amore e d’amicizia tra Colin e Penelope. Sarà interessante vedere come questi due migliori, gradualmente potrebbero arrivare ad innamorarsi, ha raccontato Nicola Coughlan. Sono eccitata all’idea di vedere quello che succederà. Quanto ancora Colin cercherà qualcosa che ha sempre avuto davanti agli occhi? Come reagirà scoprendo che Lady Whisteldown è Penelope? Questa scoperta potrebbe cambiare il rapporto della ragazza con la famiglia Bridgerton, soprattutto ora che Eloise l’ha ripudiata come migliore amica.

Inoltre, Simone Ashley ha confermato che ci sarà in Bridgerton 3 e che questa scelta la porterà lontano da Sex Education. Sono così elettrizzata all’idea di poter continuare a raccontare la loro storia d’amore. Sarà bello vedere cosa succede nella routine post matrimoniale. L’attrice ha anche raccontato che spera che vengano mostrati lati più dolci e nascosti dei loro personaggi.

Scopri con il nostro test quale personaggio della serie sei

Ecco la foto che vede insieme i due attori della serie Netflix:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Regé-Jean Page (@regejean)