Bridgerton 2 test: Quale personaggio della serie Netflix saresti?

Dallo scorso 25 marzo è disponibile su Netflix la seconda stagione di Bridgerton. Vi siete mai chiesti quale personaggio sareste? Provate a scoprirlo insieme a noi con poche domande!

1. Cosa conta di più per te?

La famiglia L’amore La libertà e l’indipendenza La notorietà La passione

2. L’anima gemella per te rappresenta:

Una potenziale fonte di debolezza e sofferenza Senso di completezza Una figura irreale imposta dalla società Qualcuno a cui raccontare i tuoi segreti più spaventosi Colui o colei che non ha paura di vederti per come sei davvero

3. Quali hobby tra questi preferisci:

Passeggiate a cavallo Ballare Leggere o dipingere Scrivere Fare sport

4. Quale tra questi classici sceglieresti:

Orgoglio e pregiudizio Cime tempestose Piccole donne La lettera scarlatta Il ritratto di Dorian Grey

5. Nel rapporto con il partner non deve mancare:

La sfida Il romanticismo Il rispetto La generosità La passione

Risultati.

Maggioranza di A. Anthony/Kate, come la coppia protagonista di Bridgerton ha un grande senso del dovere verso la famiglia. Spesso tendi a sacrificare la tua felicità per gli altri e hai paura di affezionarti perché non sai gestire la perdita. Ami l’aria aperta e anche se spesso fai fatica riesci a perdonare.

Maggioranza di B. Edwina / Daphne, come i due giovani diamanti delle stagioni finora viste sei romantica e a volte un po’ ingenua. Riesci però a importi quando vuoi ottenere qualcosa, sei buona e schietta.

Maggioranza di C. Eloise, indipendente, ribelle e brillante non riesci a sopportare le regole. Ami leggere, studiare e pensare con la tua testa.

Maggioranza di D. Come Penelope/lady Whisteldown sei buona, generosa leale e più che vivere la tua vita preferisci raccontare quella degli altri. A volte però rifugiarsi negli scandali altrui è solo un modo per non affrontare le proprie paure.

Maggioranza di E. Come Simon sei appassionato, sportivo, ironico ma nascondi un lato oscuro che pochi conoscono. Fai fatica a fidarti e spesso i giochi rappresentano una barriera difensiva.