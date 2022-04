Bridgerton 2: Nicola Coughlan commenta il finale del suo personaggio

La seconda stagione di Bridgerton è disponibile su Netflix dallo scorso 25 marzo. Nel finale uno dei personaggi principali ovvero Eloise scopre l’identità di Lady Whisteldown. Ecco i commenti dell’attrice Nicola Coughlan sul finale del suo personaggio

Julia Quinn parlando dei suoi romanzi aveva raccontato che l’amicizia tra Eloise e Penelope era uno dei rapporti più importanti di Bridgerton. Nel finale della seconda stagione Eloise scopre che dietro la penna di Lady Whisteldown c’è l’amica di sempre e non può che sentirsi profondamente tradita e allontanarla. Ogni volta che giravamo quell’ultima scena dovevamo fermarci, ha raccontato Claudia Jessie (Eloise ndr) a Hollywood reporter. Io e Nicola infatti sentivamo il bisogno di abbracciarci e poi riprendere.

Quel momento è stato davvero un colpo al cuore, ha aggiunto Nicola Coughlan. Tuttavia sapevamo dall’inizio che sarebbe arrivato. Del resto non si può mentire a un amico per così tanto tempo e non immaginare che quelle sarebbero state le conseguenze. Nonostante nel finale Eloise affermi perentoriamente di non voler mai più vedere o parlare con Penelope le cose potrebbero cambiare. Penso che riusciranno a superarla, ha affermato l’attrice di Bridgerton. Credo sarà un bene stare lontane per un po’. Credo che da un litigio un’amicizia sincera possa anche uscirne rafforzata.