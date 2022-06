La Ballata dell’Usignolo e del Serpente: trailer, cast e anticipazioni

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente sarà il nuovo film prequel della saga cinematografica tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Adattamento del romanzo omonimo, uscito nel 2020, il film farà luce sul passato degli Hunger Games. In particolare si concentrerà sulle vicende del giovane Coriolanus Snow.

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente uscirà nei cinema il 17 novembre 2023.

Recentemente è stato diffuso il primo trailer del film che potrete trovare qua in basso.

Il trailer del film

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente: il cast del film

Come già anticipato, i protagonisti del film saranno Rachel Zegler e Tom Blyth i quali interpretano rispettivamente Lucy Gray Baird e il giovane Snow.

A loro si è recentemente aggiunta la star di Euphoria Hunter Schaffer la quale vestirà i panni di Tigris Snow.

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente sarà diretto da Francis Lawrence, già regista di tutta la saga cinematografica di Hunger Games.

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente: la trama del film

Panem. Il 18enne Coriolanus Snow rappresenta l’ultima speranza per il suo lignaggio in via d’estinzione: una famiglia una volta fiera, poi caduta in disgrazia a seguito del conflitto che ha visto coinvolta Panem.

Alla vigilia della decima edizione degli Hunger Games, al futuro presidente viene affidata Lucy Gray Baird: ragazza tributo dell’impoverito Distretto 12 a cui deve fare da mentore.

A proposito del romanzo di Suzanne Collins

Uscito nelle librerie di tutto il mondo durante il lockdown, il romanzo prequel di Suzanne Collins rappresentava una lettura attesissima per tutti i fan di Hunger Games ormai orfani della saga.

Come spesso accade però il libro non ha coinvolto tutti, lasciando tante questioni in sospeso e pareri contrastanti: sia per quello che riguarda il pubblico, sia per per ciò che concerne la critica.

Sebbene ci riporti a Panem, Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente esplora un momento della saga molto particolare senza tuttavia approfondire né l’origine degli Hunger Games, né i nuovi personaggi introdotti.

Non ci resta che aspettare per capire se questo nuovo adattamento fornirà delle risposte in più, ma soprattutto se eventualmente Suzanne Collins deciderà di scrivere un nuovo romanzo che faccia luce sul passato del mondo creato dall’autrice.

Hunger Games: La Ballata dell’Usignolo e del Serpente è edito in Italia da Mondadori così come gli altri romanzi della saga.