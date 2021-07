Billie Eilish – Not my responsability: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Not my responsability.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

[Spoken]

Do you know me?

Really know me?

You have opinions about my opinions

About my music

About my clothes

About my body

Some people hate what I wear

Some people praise it

Some people use it to shame others

Some people use it to shame me

But I feel you watching

Always

And nothing I do goes unseen

So while I feel your stares, your disapproval or your sigh of relief

If I lived by them, I’d never be able to move

Would you like me to be smaller, weaker, softer, taller?

Would you like me to be quiet?

Do my shoulders provoke you? Does my chest?

Am I my stomach? My hips?

The body I was born with

Is it not what you wanted?

If I wear what is comfortable, I am not a woman

If I shed the layers, I’m a slut

Though you’ve never seen my body, you still judge it

And judge me for it

Why?

We make assumptions about people based on their size

We decide who they are

We decide what they’re worth

If I wear more, if I wear less

Who decides what that makes me, what that means?

Is my value based only on your perception?

Or is your opinion of me not my responsibility?

Traduzione di Not my responsability di Billie Eilish

[Parlato]

Mi conosci?

Mi conosci davvero?

Hai opinioni sulle mie opinioni

Sulla mia musica

Sui miei vestiti

Sul mio corpo

Alcune persone odiano (quello che indosso)

Alcune persone lo lodano

Alcuni lo usano per far vergognare gli altri

Alcune persone lo usano per vergognarmi

Ma ti sento guardare

Sempre

E niente di quello che faccio passa inosservato

Quindi, mentre sento i tuoi sguardi, la tua disapprovazione o il tuo sospiro di sollievo

Se vivessi con loro, non sarei mai in grado di muovermi

Vorresti che fossi più piccola, più debole, più morbida, più alta?

Vuoi che stia zitto?

Le mie spalle ti provocano? Il mio petto?

Sono il mio stomaco? I miei fianchi?

Il corpo con cui sono nata

Non è quello che volevi?

Se indosso ciò che è comodo, non sono una donna

Se perdo gli strati, sono una t***a

Anche se non hai mai visto il mio corpo, lo giudichi ancora

E giudicami per questo

Come mai?

Facciamo supposizioni sulle persone in base alle loro dimensioni

Decidiamo chi sono

Decidiamo quanto valgono

Se indosso di più, se indosso di meno

Chi decide cosa mi rende, cosa significa?

Il mio valore si basa solo sulla tua percezione?

O la tua opinione su di me non è una mia responsabilità?