Billie Eilish – Overheated: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Overheated.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

Verse 1]

I don’t really even know how it happened

I started talkin’, they started laughin’

I don’t really even know how it happened

I started watchin’ them photographin’

I don’t really (I don’t really) how it happened

Instead of stoppin’, they still were flashin’ (I don’t really)

I started walkin’ (I don’t really), gave no reaction

(No reaction)

[Chorus]

I’m overheated, can’t be defeated

Can’t be deleted, can’t un-relievе it

I’m overheated, can’t bе defeated

Can’t be deleted, can’t be repeated

I’m overheated

I’m overheated

[Verse 2]

I don’t really wanna know why you went there (Why you went there)

I kinda don’t care (Kinda don’t care)

You wanna kill me (You wanna kill me)

You wanna hurt me (Mmm)

Stop bein’ flirty (He-he-he)

It’s kinda workin’

Did you really think this is the right thing to do?

(Is it news? News to who?)

That I really looked just like the rest of you

[Chorus]

I’m overheated, can’t be defeated

Can’t be deleted, can’t un-relieve it

I’m overheated, can’t be defeated

Can’t be deleted, can’t be repeated

I’m overheated

[Bridge]

And everybody said it was a let down

I was only built like everybody else now

But I didn’t get a surgery to help out

‘Cause I’m not about to redesign myself now, am I?

(Am I?) Am I?

All these other inanimate bitches

It’s none of my business

But don’t you get sick of

Posin’ for pictures with that plastic body?

Man

[Chorus]

I’m overheated, can’t be defeated

Can’t be deleted, can’t un-relieve it

I’m overheated, can’t be defeated

Can’t be deleted, can’t be repeated

I’m overheated

I’m overheated

Traduzione di Overheated di Billie Eilish

Verso 1]

Non so nemmeno come sia successo

Ho iniziato a parlare, hanno iniziato a ridere

Non so nemmeno come sia successo

Ho iniziato a guardarli fotografare

Non so davvero (non so davvero) come sia successo

Invece di fermarsi, stavano ancora lampeggiando (non lo so davvero)

Ho iniziato a camminare (non lo faccio davvero), non ho dato alcuna reazione

(Nessuna reazione)

[Coro]

Sono surriscaldata, non posso essere sconfitta

Non può essere cancellata, non può annullarlo

Sono surriscaldata, non posso essere sconfitto

Non può essere cancellata, non può essere ripetuto

sono surriscaldata

sono surriscaldata

[Verso 2]

Non voglio davvero sapere perché sei andato lì (perché sei andato lì)

Un po’ non mi interessa (un po’ non mi interessa)

Vuoi uccidermi (vuoi uccidermi)

Vuoi farmi del male (Mmm)

Smettila di flirtare (He-he-he)

sta funzionando

Pensavi davvero che fosse la cosa giusta da fare?

(È una notizia? Una notizia per chi?)

Che somigliavo davvero a tutti voi

[Coro]

Sono surriscaldata, non posso essere sconfitta

Non può essere cancellata, non può annullarlo

Sono surriscaldata, non posso essere sconfitto

Non può essere cancellata, non può essere ripetuto

sono surriscaldata

sono surriscaldata

[Ponte]

E tutti dicevano che era una delusione

Sono stato costruita solo come tutti gli altri ora

Ma non ho avuto un intervento chirurgico per dare una mano

Perché non ho intenzione di ridisegnare me stessa ora, vero?

(Lo sono?) Lo sono?

Tutte queste altre femmine inanimate

Non mi riguarda

Ma non ti stanchi di

In posa per le foto con quel corpo di plastica?

Uomo

[Coro]

Sono surriscaldata, non posso essere sconfitta

Non può essere cancellata, non può annullarlo

Sono surriscaldata, non posso essere sconfitto

Non può essere cancellata, non può essere ripetuto

sono surriscaldata

sono surriscaldata