Benji e Fede – 100mila: visual video e testo

100mila di Benji & Fede è una delle tracce del nuovo album, REWIND, in uscita venerdì 25 ottobre.

Puoi ascoltare qui la canzone

Testo 100mila di Benji e Fede

In questo locale

Si guardano tutti

Ma nessuno si piace

Con te litigare

È come partire per la guerra mondiale

Ti voglio tra i miei giorni

Segno il tuo nome

Sul calendario

15 ottobre

Nel portafogli

Ho una tessera a punti di vista

Diversi dai tuoi

Ci sono cento

Mila cose che non so di te

Cerco

Il tuo nome tra parole che

Non contano niente

Ma cosa ti aspetti da un’altra canzone d’amore?

Cento

Mila cose che non so di te

Cerco

Il tuo nome tra parole che

Non pesano niente

Ma cosa ti aspetti da un’altra canzone d’amore?

Quegli occhi marroni

Così banali

Ma un po’ di meno

Da quando ti guardo

Tu hai gli occhi profondi

Così profondi

Ci sono cascato

Eh

Chi c’è

Sveglio a quest’ora tranne me e te

La notte dorme su di noi

Domani non ci sarò

Ma che ti aspettavi da me che scrivo le canzoni?

Ci sono cento

Mila cose che non so di te

Cerco

Il tuo nome tra parole che

Non contano niente

Ma cosa ti aspetti da un’altra canzone d’amore?

Cento

Mila cose che non so di te

Cerco

Il tuo nome tra parole che

Non pesano niente

Ma cosa ti aspetti da un’altra canzone d’amore?

Centomila cose che non so di te

Centomila cose che non so di te

Centomila cose che non so di te

Centomila cose

Centomila cose

Cosa ne pensate di questa canzone di Benji e Fede?