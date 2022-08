Andor: trailer, cast anticipazioni della nuova serie di Disney+

L’universo di Star Wars continua a espandersi con Andor, la nuova serie che riprenderà il personaggio di Cassian Andor, sempre interpretato da Diego Luna, e che debutterà a settembre su Disney+. Annunciata già due anni fa, la serie andrà a concentrarsi su una timeline molto diversa da quella che è stata recentemente esplorata in Obi-Wan Kenobi riportando i fan di Star Wars avanti nel tempo.

Andor di che cosa parla la serie

Andor vede come protagonista Cassian Andor, ribelle che i fan di Star Wars hanno già avuto modo di conoscere in Rogue One.

La serie esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

La serie sarà composta da 12 episodi. I primi tre arriveranno in streaming su Disney+ a partire dal 21 settembre.

Il cast della serie

Diego Luna torna nei panni del protagonista, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw. Gli executive producer sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

Andor, la timeline della serie

Gli eventi della serie si collocano prima di quelli di Rogue One e, di conseguenza, prima della trilogia originale di Star Wars, che ha inizio con Una nuova speranza, e ovviamente prima della seconda trilogia.

Gli eventi rappresentano perciò un sequel a tutti gli effetti di quello che abbiamo già visto in Obi-Wan Kenobi, ultima serie dell’universo di Star Wars uscita su Disney+.

Vi potrebbe interessare anche:

Cassian Andor: tutto quello che c’è da sapere sulla prossima serie di Disney+

Star Wars: tutte le novità annunciate allo Star Wars Celebration