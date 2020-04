Cassian Andor: tutto quello che c’è da sapere sulla prossima serie di Disney+

Visto il grande successo di The Mandalorian Disney+ ha già deciso le sue prossime mosse. La piattaforma streaming della major ha già messo in produzione diversi progetti, tra cui una serie su Obi-Wan Kenobi, il prossimo dei quali sarà una serie su Cassian Andor.

Se siete fan della saga forse avete già capito…

Cassian Andor (interpretato da Diego Luna) è un personaggio visto per la prima volta in Rogue One, uno dei prequel della saga ufficiale. La serie è stata pensata non a caso proprio come un prequel di Rogue One.

La trama della serie

Sul sito ufficiale di Star Wars è riportato che la serie sarà ambientata ben cinque anni prima degli eventi visti in Rogue One. La storia andrà ad approfondire il personaggio di Cassian Andor, il pilota che avrà un ruolo fondamentale nel rubare i piani della Morte Nera.

Il cast della serie

A fianco di Diego Luna, nel ruolo del protagonista Cassian Andor, la serie vanterà un bel cast di attori. Genevieve O’Reilly che interpreterà la leader dei ribelli Mothma, Denise Gough, Alan Tudyk, Stellan Skarsgard e Kyle Soller. Lo showrunner della serie sarà Tony Gilroy, già co-sceneggiatore di Rogue One. Una scelta interessante, che sicuramente contribuirà a dare continuità narrativa all’intero progetto.

Non sappiamo quando potranno iniziare le riprese della serie vista ancora l’emergenza internazionale a causa del Covid-19. Sicuramente Disney+ darà la precedenza ad altre serie serie legate all’universo di Star Wars che erano già state precedentemente annunciate. Tra queste quella dedicata a Obi-Wan Kenobi, ma anche la seconda stagione di The Mandalorian.

Non ci resta che attendere altre novità e aggiornamenti su Cassian Andor. Nel frattempo non perdetevi i contenuti pensati per lo Star Wars Day firmati Disney+.