Lady Gaga: rivelata la tracklist dell’album Chromatica

Il sito di Target, noto negozio americano, avrebbe rivelato la tracklist ufficiale del nuovo album di Lady Gaga, Chromatica. L’album, inizialmente previsto per il 10 aprile è stato posticipato a data da destinarsi proprio dalla cantante che ha preferito non rilasciarlo durante l’emergenza Coronavirus.

Questo quasi leak della tracklist ci rivela oltre alla cover dell’edizione deluxe anche due attesissime collaborazioni: una con Ariana Grande e l’altra con le Blackpink. C’erano stati tantissimi rumors su questi artisti e la conferma è ufficialmente arrivata. Gaga ha anche collaborato a un brano con Sir Elton John.

La versione deluxe conterrà anche te bonus tracks con due remix e il brano Love Me Right.

TARGET HAS POSTED THE TRACKLIST OF LADY GAGA'S CHROMATICA AND THERE IS A SONG WITH BLACKPINK pic.twitter.com/b9EtdtGLo3

