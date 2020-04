Gaia Gozzi parla di Maria de Filippi e di Amici 19 (Video intervista)

In questa occasione su Ginger Generation vi abbiamo raccontato della nostra intervista a Gaia Gozzi. La vincitrice di Amici 19, via Skype, ha scambiato quattro chiacchiere con la nostra redazione per parlare del suo primo, vero disco, intitolato Genesi.





Se nella nostra chiacchierata Gaia si era focalizzata (giustamente) sul suo primo bellissimo disco, è ora arrivato il momento di parlare del talent che l’ha vista trionfare. Per Gaia, Amici 19 è stato un importantissimo banco di prova. L’artista italo brasiliana, come tutti sanno, aveva alle spalle un’altra esperienza di talent show, X Factor nel caso specifico.

Come avrà vissuto Gaia Gozzi il “pregiudizio” che in molti avrebbero potuto avere su di lei? Ma soprattutto: com’è stato essere la prima vincitrice nella storia di Amici a non aver potuto abbracciare nessuno? Non perdetevi la nostra video intervista a Gaia Gozzi qui sotto per scoprirlo!

Ecco la video intervista dove Gaia Gozzi parla di Maria de Filippi e di Amici 19!

Gaia parla di Maria de Filippi e della proclamazione ad Amici 19

Genesi: tutto quello che c’è da sapere!

Genesi è una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l’elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.

Al disco, il primo vero progetto discografico di Gaia Gozzi, hanno collaborato importanti nomi della scena. Tra gli altri Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.

L’album, che è composto da sette brani, rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l’ha portata alla sua nuova “genesi” appunto.

Questa la tracklist di Genesi di Gaia Gozzi:



1) Chega

2) Densa

3) What I say

4) Mi ricordo un po’ di me

5) Coco Chanel

6) Fucsia

7) Stanza 309