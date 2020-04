Earth Day: tutti i contenuti a tema da guardare in streaming su DIsney+

Come oggi saprete oggi si celebra la Giornata della Terra o Earth Day, come viene chiamato in tutto il mondo. Se anche voi volete riscoprire quanto il nostro mondo è in grado di essere stupefacente e meraviglioso non potete perdervi i contenuti a tema National Geographic disponibili in streaming su Disney+.

La piattaforma propone infatti per tutto il mese di aprile contenuti pensati per grandi e piccoli che vogliono emozionarsi di fronte alle bellezze della natura. Il tutto grazie all’accordo stretto dalla Disney con National Geographic: rivista oltre che celebre canale e produttore di documentari a tema naturalistico.

Ecco tutti i contenuti a tema per l’Earth Day disponibili in streaming su Disney+:

Echo il delfino

La famiglia di elefanti

Destination Wild Yellowstone

Il miracolo della pioggia

Jane

In volo sopra il mondo

Tesori sottomarini

Il mistero dei leoni

Bear Grylls la legge del più forte

Russia selvaggia

One Strange Rock

I giganti dei mari

Il gigante fragile – La balena blu

Earth Live

Le ali della seduzione

Grand Canyon viaggio estremo

Sulle orme di elefanti

Il mondo nascosto dei delfini

Penguins

Pinguini riprese estreme

Bears

African Cats

Cuccioli lotta per la vita

Born in China

Chimpanzee

Ghost of the Mountains

Wings of Life

Monkey Kingdom

Expedition China

Il mistero dei fenicotteri rosa

Punto di non ritorno

Un catalogo per tutti i gusti pensato per rendere omaggio al nostro pianeta nel giorno dell’Earth Day con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico di tutte le età alle tematiche ambientali.

Istituita 50 anni fa, la ricorrenza annuale dell’Earth Day serve da monito per tutti noi sopratutto in questo momento così particolare. Sull’onda dei Friday for Future di Greta Thunberg siamo chiamati a ricordare quanto sia importante a prenderci cura della nostra casa. Oggi più che mai.