Amici 19: i ragazzi affrontano il test, Devil A va in sfida

Durante il daytime di oggi di Amici, andato in onda su RealTime, arriva per i ragazzi il momento di affrontare il test scritto. Mentre Devil A affronta la sua sfida diretta, rimasta in sospeso dallo speciale di sabato scorso. Come sarà andata?

I professori convocano gli allievi per la prova in cui devono dimostrare di aver appreso dalle lezioni teoriche. Hanno 15 minuti di tempo per rispondere a 5 domande in più materie (diverse per cantanti e ballerini), ciascuna risposta esatta vale 2 punti, una risposta sbagliata o nessuna risposta vale zero. Il risultato farà media con tutti i voti ottenuti in precedenza, chi non ottiene la media del sei dovrà affrontare un orale a gennaio e in caso di esito negativo una sfida diretta.

Valentin si rifiuta subito di svolgere l’esame e va nella sala relax. Dopo la prova, la Celentano gli consegna la maglia rossa, quindi, presto andrà in sfida. Subito dopo arrivano i risultati e a comunicarli è Rudy Zerbi. C’è chi è stato promosso solo in una materia, chi in tutte. Gaia, Martina, Federico, Giulia, Stefano e Jacopo sono stati promossi in tutte le materie e quindi sono salvi. Tutti gli altri ragazzi di Amici, dunque, non hanno ottenuto una sufficienza completa e sono rimandati.

Devil A, che doveva ancora affrontare una sfida dopo l’ultimo speciale, si scontra con Hal. Il giudice esterno ascolta il suo inedito Disordine e un inedito dello sfidante. Il commissario trova che Devil A abbia qualcosa in più perciò resterà nella scuola di Amici. Successivamente, i professori scelgono i duetti per lo speciale di Capodanno. Ad esibirsi nella serata dell’ultimo dell’anno su Canale 5 saranno Gaia con Jacopo e Skioffi con Giulia.