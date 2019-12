The Witcher- La Legge della Sorpresa: ecco cos’è e come funziona

Dal 20 Dicembre è arrivata su Netflix The Witcher, la nuova serie ispirata alla saga di libri dall’autore polacco Andrzej Sapkowski e del popolarissimo videogame omonimo. Protagonista della serie è il Witcher Geralt di Rivia, interpreto dall’ex Superman Henry Cavill. Durante la prima stagione scoprirete che nel Continente dove sono ambientate le avventure di Geralt vige La legge delle sorpresa, una potentissima promessa che può legare in modo indissolubile il destino due persone.

Cos’è La Legge della Sorpresa:

La legge della sorpresa è un’usanza molto antica nel Continente. Questa legge prevede che, se una persona viene salvata da un’altra, deve offrire al proprio salvatore una manna la cui natura, però, è ancora sconosciuta ad entrambi. Per manna si intente la prima gioiosa sorpresa o il primo dono che chi è stato salvato riceve dopo che il patto è stato sancito. Molto spesso si tratta del primo figlio nato o concepito di cui però, al momento del salvataggio, non si conosceva l’esistenza.

La legge nella prima stagione di The Witcher:

ATTENZIONE DI SEGUITO CI SONO SPOILER SULLA PRIMA STAGIONE!

Nella prima stagione di The Witcher veniamo a conoscenza dell’esistenza della Legge della sorpresa durante il banchetto indetto per scegliere un marito per la Principessa Pavetta, figlia della Regina Calanthe e di re Roegner di Ebbing. Durante il banchetto si presenta un cavaliere la cui identità è nascosta dall’elmo, che chiede la mano della principessa. Presto scopriamo che si tratta di Duny, un giovane cavaliere che salvò la vita di suo padre, re Roegner, ferito e caduto in un fosso.

Il re applicò la legge della sorpresa, promettendo al suo salvatore come ricompensa “ciò che lo attendeva al suo ritorno a casa, ma che non si aspettava ancora”. Quando tornò a Cintra, Roegner scoprì che la regina Calanthe era incinta e quindi Pavetta è una figlia della sorpresa. Durante il putiferio che ha seguito questa rivelazione, Geralt salva la vita a Duny e come ricompensa anche lui si appella alla legge della sorpresa. Nessuno di loro sapeva che Pavetta e Duny, che si frequentavano in segreto, già aspettavano una figlia, la Pricipessa Cirilla.

Questo evento ha quindi legato i destini del witcher interpretato da Henry Cavill e di Ciri. Per questo motivo la nonna della principessa, poco prima di morire, ordina alla nipote di scappare ed andare a cercare Geralt di Rivia.