Amici 19: Michele Bravi ospite della puntata di domani

È stata registrata oggi pomeriggio l’ultima puntata speciale di Amici 19, che andrà in onda domani su Canale 5. Il sempre aggiornato VicolodelleNews.it è stato in grado anticipare le tante novità per il serale. Gli ospiti della puntata di domani sono Giordana Angi, Alberto Urso, Enrico Nigiotti e anche Michele Bravi!

Il cantante non è nuovo agli studi di Amici, dato che due anni fa ha fatto parte del cast del talent show in qualità di tutor affiancando Annalisa. Michele ha evidentemente scelto questo contesto, per lui abbastanza familiare, per presentare il suo nuovo album, intitolato La geografia del buio.

Il nuovo progetto discografico è in uscita il prossimo 20 marzo, come confermato da Vivo Concerti. Recentemente, l’artista si è rimesso al lavoro sul suo mini tour che l’ha visto protagonista di quattro emozionanti date al Teatro San Babila di Milano. Di questo concerto, a dir poco straordinario, noi di GingerGeneration.it ne abbiamo parlato in questa occasione.

Nel corso del suo live a Milano, Michele Bravi ha presentato un nuovo brano, La vita breve dei coriandoli, rimasto fino ad ora un inedito. Ci auguriamo, ovviamente, che il pezzo (una ballata di rara intensità) venga inserito nel nuovo album.

E potrebbe essere proprio questa la canzone con cui si esibirà domani negli studi Elios di Roma dove non mancherà di fare un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono stati ammessi al serale.