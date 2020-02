I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7 troviamo una collaborazione con la cantante Sia nel brano intitolato On.

Ecco il video ufficiale della canzone!

BTS (방탄소년단) 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima

Qui trovate l’audio di On e la traduzione della canzone con Sia!

Audio di On dei BTS feat. Sia

Testo On dei BTS feat. Sia

[Verse 1: Jimin, V] I can’t understand what people are sayin’Who and what do I need to followWith each step then again grows the shadowWhere is this place I open my eyes toMaybe Seoul or New York or ParisI get up, unsteady on my feet [Verse 2: RM] Look at my feet, look downThe shadow resembles meIs it the shadow that’s shakingOr is it my feet that are tremblingOf course I‘m not unafraidOf course it’s not all okayBut I knowAwkwardly I flowI fly together with that black wind [Pre-Chorus: Jimin, Jungkook, Jin] Hey na-na-naGotta go insane to stay saneHey na-na-naThrow myself whole into both worldsHey na-na-naCan’t hold me down ‘cuz you know I’m a fighterCarried myself into this beautiful prisonFind me and I’m gonna live with ya [Chorus: All, Sia] (Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah(Eh-Oh)Come on up, bring the pain, oh yeahRain be pourin’Sky keep fallin’Everyday oh na-na-na(Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah [Verse 3: j-hope] Bring the painIt’ll become my blood and fleshBring the painNo fear, now that I know the wayBreathe on the small thingsMy air and my light in the darkThe power of the things that make me, “me”Even if I fall, I come right up, scream [Verse 4: SUGA] Even if I fall, I come right up, screamThat’s how we’ve always beenEven if my knees drop to the groundAs long as they don’t get buriedIt won’t matterWin no matter whatWhatever you say, whatever they sayI don’t give a uhhI don’t give a uhhI don’t give a uhh, yeah [Pre-Chorus: Jimin, V] Hey na-na-naGotta go insane to stay saneHey na-na-naThrow myself whole into both worldsHey na-nanaCan’t hold me down ‘cuz you know I’m a fighterCarried myself into this beautiful prisonFind me and I’m gonna live with ya [Chorus: All, V, Jin] (Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah(Eh-Oh)Come on up, bring the pain, oh yeahRain be pourin’Sky keep fallin’Everyday oh na-na-na(Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah [Bridge: Jungkook, Jimin] Where my pain liesLet me take a breathMy everythin’My blood and tearsGot no fearsI’m singin’ ohhhhhOh I’m takin’ overYou should know yeahCan’t hold me down ‘cuz you know I’m a fighterChoosing to descend into the dark abyssFind me and I’m gonna bleed with ya[Chorus: All, Sia] (Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah(Eh-Oh)Come on up, bring the pain, oh yeahRain be pourin’Sky keep fallin’Everyday oh na-na-na(Eh-Oh)Find me and I’m gonna bleed with ya [Outro: All, Jimin, Jungkook] (Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah(Eh-Oh)Come on up, bring the pain, oh yeahAll that I knowIs just goin’ on & on & on & on(Eh-Oh)Bring it, bring the pain, oh yeah

Traduzione

Non riesco a capire quello che le persone stanno dicendo

chi e cosa fare, devo seguire

con ogni passo poi l’ombra cresce ulteriormente

dov’è questo luogo al quale io apro i miei occhi

forse Seoul o New York o Parigi

io mi sveglio, instabile sui miei piedi

guarda ai miei piedi, guarda in basso

l’ombra mi assomiglia

è questa l’ombra che sta tremando

o sono i miei piedi che stanno tremando

ovviamente non sono spaventato

ovviamente non va tutto bene

ma io so

io fluisco in modo imbarazzante

io volo insieme al vento nero

hey na na na

devo diventare pazzo per essere sano

hey na na na

io mi getto in entrambi i mondi

hey na na na na

non riesci a tenermi giù perché sono un combattente

mi sono portato in questa bellissima prigione

trovami e vivrò con te

eh oh

portalo, porta il dolore, oh yeah

(eh oh)

svegliati, porta il dolore, oh yeah

la pioggia cadrà

il cielo continuerà a cadere

ogni giorno oh na na na

(eh-oh)

portalo, porta il dolore, oh yeah

porta il dolore

diventerà il mio sangue e carne

porta il dolore

nessuna paura, adesso che conosco la via

respira sulle piccole cose

la mia aria e la luce nel buio

il potere delle cose che mi rendono “me”

anche se fallisco, io poi mi rialzo, urla

anche se fallisco, io poi mi rialzo, urla

ecco come siamo sempre stati

anche se crollo in ginocchio

fintanto che non si fanno seppellire

non importerà

vinci non importa cosa

qualsiasi cosa tu dici, qualsiasi cosa dicano

non me ne frega un uuh

non me ne frega un uuh

non me ne frega un uuh yah

hey na na na

devo diventare pazzo per essere sano

hey na na na

io mi getto in entrambi i mondi

hey na na na na

non riesci a tenermi giù perché sono un combattente

mi sono portato in questa bellissima prigione

trovami e vivrò con te

eh oh

portalo, porta il dolore, oh yeah

(eh oh)

svegliati, porta il dolore, oh yeah

la pioggia cadrà

il cielo continuerà a cadere

ogni giorno oh na na na

(eh-oh)

portalo, porta il dolore, oh yeah

dove giace il mio dolore

lascia che io faccia un respiro

il mio tutto

il mio sangue e le mie lacrime

il mio tutto

il mio sangue e lacrime

non ho paure

sto cantando oooh

oh sto prendendo il controllo

tu lo dovresti sapere yeah

non riesci a tenermi giù perché sai che sono un combattente

scegliendo la discesca nell’oscuro abisso

trovami e io sanguinerò per te

eh oh

portalo, porta il dolore, oh yeah

la pioggia cadrà

il cielo continuerà a cadere

ogni giorno oh na na na

(eh-oh)

trovami e io sanguinerò per te

eh oh

portalo, porta il dolore, oh yeah

(eh-oh)

di, porta il dolore, oh yeah

tutto quello che so

andrà avanti, e avanti, e avanti

(eh oh)

portalo, porta il dolore, oh yeah

