Amici 19: eliminati, ultime maglie verdi e tutte le novità del serale

È stata registrata oggi pomeriggio l’ultima puntata speciale di Amici 19, che andrà in onda domani su Canale 5. Il sempre aggiornato VicolodelleNews.it è in grado di anticiparci chi sono gli ultimi tre allievi ammessi al serale e di conseguenza anche gli eliminati. Ma anche tante novità per il serale.

Il primo a guadagnarsi la maglia verde, in accordo con i nostri pronostici, è il cantante Jacopo. Questo grazie alla prima sfida a squadre vinta dalla squadra di Gaia e alla proposta fatta da Javier che ha ottenuto il voto più alto. A seguire Francesco, grazie alla vittoria della squadra di Giulia.

L’ultima maglia la decidono i giudici esterni di canto e di ballo che dopo aver visto esibirsi i tre ragazzi ancora senza maglia decidono di assegnarla a Martina. A quanto pare, anche al serale, continueranno a tenere banco il forte dissapore tra la cantante di Luci Accese e il cantante di Buio pesto e i conseguenti scontri a cui stiamo assistendo in questi ultimi giorni.

Sono eliminati da Amici 19, dunque, il ballerino Matteo e il cantante Stefano. Gli ospiti della puntata sono Giordana, Alberto, Michele Bravi, Enrico Nigiotti e si esibiscono anche Stash e i Kolors.

Il serale non avrà coach ma solo una giuria di qualità, oltre a quella formata dai professori. Nella fase finale di Amici 19 non ci saranno squadre ma in un ruolo non ancora definito, sarà presente proprio la coppia del momento e del passato: Albano e Romina Power!

Il serale di Amici 19 inizierà venerdì 28 febbraio per poi passare, dopo quattro puntate, di nuovo al sabato sera e sarà trasmesso tutto rigorosamente in diretta. Essendo entrati 10 ragazzi, ci sarà una puntata in cui ne verranno eliminati ben due.