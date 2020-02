La reunion di Friends è ufficialmente realtà! Con un post unico, una bellissima foto di gruppo, il cast originale della storica serie comica anni ’90, ha confermato il come back tanto atteso! Protagonisti della foto, già virale sui social, sono per l’appunto gli attori Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer and Matt LeBlanc.

La reunion di Friends: ecco di che cosa si tratta con precisione

Del ritorno sul piccolo schermo degli amici più amati della tv americana (e adorati anche in Italia) si parlava ormai da diverso tempo. Fino alla conferma da parte dei diretti interessati, in ogni caso, tutto quello che si era detto era rimasto limitato al semplice pettegolezzo. Della possibile reunion, a proposito, su Ginger Generation ve ne avevamo parlato qui.

Jennifer Aniston, in tempi non sospetti, aveva infatti pubblicato un selfie con i suoi ex colleghi. Nel corso del The Ellen Show, inoltre, l’attrice aveva svelato di essersi messa a lavorare su un misterioso progetto.

A rendere possibile la reunion di Friends, come annunciato via social, è la HBO. Sarà infatti proprio sulla celebre catena (la stessa di serie iconiche come Game of thrones) andrà in onda l’episodio speciale con tutti gli attori del cast. Idealmente, la puntata si chiamerà “The one where they got back together”. Il titolo fa riferimento ad ogni singolo episodio di Friends, che iniziava proprio con “The One where”.

La reunion di Friends, vi informiamo, avverrà in occasione dei 25 anni dello show. Tutte le puntate con protagonisti Ross, Chandler, Joey, Monica, Rachel e Phoebe (oltre 230, per un totale di 10 stagioni) diventeranno poi esclusiva proprio della HBO.

Che cos’è Friends

Per tutti quelli nati fra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90 lo show ha rappresentato un vero e proprio must. Friends raccontava le vite dei 6 amici e delle loro peripezie nei loro due appartamenti newyorkesi.

Qui sotto trovate la celebre sigla!