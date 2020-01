Durante il daytime di Amici 19, il ballerino Federico Pietrucci si arrabbia con Timor Steffens. L’insegnante sta infatti per prendere una decisione che proprio non gli va giù e così il ballerino si sfoga con Talisa.

Dopo l’eliminazione di Giorgia, Timor è intenzionato a reclutare nuovi ballerini. Così, presenta ai ragazzi Vincenzo che ha già indosso la felpa da titolare. Subito dopo, però, le cose si complicano perché il coreografo porta in sala relax anche Ayoub che qualche settimana fa aveva sfidato, perdendo, Federico. Timor annuncia che per un po’ starà in sala prove con i due ballerini per decidere chi, tra Vincenzo e Ayoub, entrerà effettivamente nella scuola di Amici.

Una volta che l’insegnante ha lasciato la sala relax insieme ai due aspiranti allievi, Federico non può fare a meno di dire la sua. Lui che ai casting ha già sfidato entrambi, vincendo, non sopporta che ora abbiano le sue stesse possibilità. Avrebbe preferito che Timor avesse dato quest’opportunità a qualcuno di nuovo perché in questo modo è un po’ come se tutti i suoi sforzi per entrare nella scuola siano stati inutili.

Talisa capisce le sue ragioni ma crede che Timor stia facendo tutto ciò per farlo uscire dalla sua zona di confort. Subito dopo, i ragazzi guardano dal monitor della sala relax le prove di Vincenzo e Ayoub. I ballerini di Amici commentano quanto stanno vedendo e trovano che nessuno dei due sia dotato di un talento così straordinario da meritare di entrare nella scuola.