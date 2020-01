In occasione della puntata speciale de I Soliti Ignoti trasmessa da Rai Uno il 6 gennaio, Amadeus ha presentato tutti i titoli delle canzoni in gara al Festival di Sanremo 2020. Tra questi troviamo anche Nell’estasi o nel fango, la canzone di Michele Zarrillo.

Michele Zarrillo è uno dei veterani del Festival e ha alle spalle ben 13 partecipazioni. Il cantante aveva inoltre vinto la kermesse nel 1987 con l’intenso brano La notte dei pensieri. Il pezzo che porterà in gara al Festival di Sanremo 2020, a quanto pare, avrà un significato davvero molto profondo.

Il titolo è una metafora, descrivere il malessere che vive l’uomo in quest’epoca. vita, l’uomo cerca da sempre, da millenni, la condivisione degli intenti in questa lotta quotidiana. Ma c’è sempre una rivalsa, l’uomo combatte anche per questo, per trovare l’estasi. In mezzo al fango!