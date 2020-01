Sara e Marti 3: Data di uscita, trailer, trama e personaggi

Dal 17 Febbraio Sara e Marti 3 #LaNostraStoria arriverà ufficialmente su Disney Channel. La serie racconta le storie della vita quotidiana di Sara (Aurora Moroni) e Marti (Chiara del Francia), le due sorelle trasferitesi da Londra a Bevagna per seguire il padre, Valerio.

Cosa succederà in Sara e Marti 3:

Il primo anno delle scuole superiori non è stato sempre facile per le due sorelle che hanno rischiato di allontanarsi. Indirizzi diversi a scuola, nuovi amici e ostacoli hanno messo in crisi il loro rapporto ma Sara e Marti ne sono uscite più forti e unite che mai. Che cosa le aspetterà in questo nuovo anno? Che ruolo avrà l’amore nelle vite delle due giovani protagoniste e nel loro percorso di crescita? E quale invece il legame con i nuovi amici e quelli di sempre?

La seconda stagione si era chiusa con Martina che ha preso la decisione di lasciare Nicola, il quale, nel frattempo, si è fidanzato con la migliore amica della ex,Gloria. Tutto ovviamente con l’approvazione di Marti. Sara, invece, non era riuscita a scegliere tra Manuel e Ludovico.

Ecco cosa ci avevano raccontato Aurora e Chiara sulla fine della seconda stagione:

Nel trailer di Sara e Marti 3 scopriamo che Sara e Ludivico si sono lasciati definitivamente e che lui si è trasferito all’estero per giocare a rugby; Manuel (Ivan Lapadula), invece, si è fidanzato con un’altra ragazza. Nella vita della protagonista, però, torna una sua vecchia conoscenza: Saro (Antonio Nicotra). Se avete visto il film di Sara e Marti, saprete sicuramente che si tratta del ragazzo che Sara ha incontrato (e baciato) durante la sua vacanza in Sicilia.

Marti, invece, sta continuando a coltivare la sua passione per la musica e vorrebbe frequentare un’accademia lontano da Bevagna. Per Nicola (Camillo Pardi) si prospetta un anno difficile perché sembra avere una strana malattia.