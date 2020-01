Amici 19: Giorgia Lopez eliminata e nuovo casting

Durante il daytime di Amici 19 andato in onda oggi, avviene purtroppo l’eliminazione della ballerina Giorgia Lopez. Così, la ragazza deve lasciare la scuola e salutare i suoi amici con cui ha condiviso questo percorso. Ecco il perché di questa inaspettata decisione.

A pochi mesi dal serale, i professori di ballo sono convinti che la classe debba fare un salto di qualità. I tre docenti, infatti, ritengono che un gruppo di ballerini non sia allo stesso livello degli altri. Timor afferma che, tra questi, Giorgia occupi il livello più basso di tutti gli altri.

Ovviamente anche la Celentano è d’accordo e propone l’eliminazione che è consentita dal regolamento e non necessita nemmeno di essere approvata dalla maggioranza. Inaspettatamente, però, anche la Peparini non si oppone all’eliminazione di Giorgia. L’insegnante l’apprezza molto ma ad oggi non è così convinta sulle sue capacità da poterla difendere dagli altri due professori. I suoi miglioramenti, secondo Timor, non sono stati tali da portarla a quel grado di bravura che lui vorrebbe.

Giorgia è dispiaciuta ma accetta la loro decisione, così saluta i suoi amici che sono molto provati, soprattutto Martina. Steffens menziona anche Alioscia, che aveva un potenziale ma ha dovuto lasciare il programma per lo stesso motivo. In seguito all’eliminazione della ballerina, Timor dice che arriverà un nuovo e bravissimo ballerino. Veronica Peparini indice un’ audizione con cui trovare un allievo che possa rappresentare dignitosamente il suo stile.

Talisa si propone per partecipare a questa selezione e di provare con Veronica una sua coreografia. Il nuovo casting, che è al momento aperto, avrà luogo il 18 gennaio negli studi Elios di Roma.