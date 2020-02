Amici 19: cos’è successo durante la puntata di oggi

È appena andata in onda una nuova puntata di Amici 19. Durante la seconda manche dello speciale di sabato scorso, la squadra di Gaia ha perso contro quella Gaia. I professori hanno, in questa occasione, scelto di assegnare un punto a Francesco anziché a Stefano. La cosa proprio non è andata giù agli avversari che sono ancora in maglia nera.

Jacopo, Stefano e Martina, oggi discutono animatamente sulla questione. Stefano è stupito dalla scelta dei professori, Jacopo infastidito, Martina è irritata. Talisa sembra daccordo con loro sul fatto che Stefano meritasse il punto più di Francesco, ma difende quest’ultimo dalle loro accuse. A quel punto, la cantante torinese le dice che per lei è facile mostrarsi così diplomatica, visto che ha già la maglia verde, mentre lei (anche per colpa di Francesco) non ha avuto questa possibilità.

Più tardi, Jacopo si esercita con uno dei vocal coach ed è raggiunto da Anna Pettinelli. Il cantante sottolinea di nuovo la sua amarezza per non aver ottenuto la maglia verde. L’insegnante cerca di correggere i sui errori tecnici e ribadisce, ancora una volta, che è dalla sua parte.

Matteo, in sala prove, è raggiunto da Veronica Peparini che gli consiglia di selezionare alcune coreografie su cui puntare per essere ammesso al serale di Amici.

Gaia, con la vocal coach Raffaella Misiti, si dimostra particolarmente entusiasta di quello che si prospetta per lei nei prossimi mesi. La cantante confessa di aver scritto altri inediti e questo grazie al grande lavoro d’introspezione fatto nella scuola. Ma la cosa più importante è che ha affrontato la sua difficoltà a cantare in italiano. Così, canta il suo inedito Chega nella versione italiana che è intitolata Calma (qui trovi audio e testo dell’inedito).