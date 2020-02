Quale miglior modo per festeggiare San Valentino se non un evento super “cute” insieme a Chupa Chups? La redazione di Ginger Generation ha avuto a proposito lo scorso weekend il piacere di partecipare a Fun Valentino, una due giorni ricca di ospiti e sorprese. Fra questi anche la simpaticissima coppia di youtuber Luca and Katy!

Luca and Katy, presenti alla giornata di venerdì 13 febbraio, hanno presenziato per raccontarci la loro lunghissima, e super romantica, storia d’amore! Anche loro, come la crew di House of Talent, ha colto l’occasione della #Chupachupslover (già virale su Tik Tok!) per incontrare i fan, scattarsi selfie e rivelarci quale gusto di Chupa Chups rappresenta al meglio il loro amore.

I due youtuber (all’anagrafe Katia Brivio e Luca Lattanzi) hanno costruito la loro carriera sul web proprio sulle basi di un storia d’amore che prosegue fin dai tempi delle medie. Il loro canale, che oggi vanta più di 1 milione di iscritti, è basato principalmente sugli scherzi di coppia e sulle loro divertenti avventure in giro per il mondo.

Qui sotto trovate dunque la nostra intervista a Luca and Katy: scoprite su Ginger come si sono conosciuti e qual è lo scherzo di coppia a cui sono più affezionati!

Ecco la video intervista a Luca and Katy su Ginger Generation!

Luca and Katy: Ecco come ci siamo conosciuti e i nostri scherzi di coppia

Di recente, come saprete, i due youtuber hanno anche deciso di buttarsi su TikTok, la piattaforma in assoluto più in voga fra i giovanissimi.

Sul loro profilo, che oggi vanta oltre 550 mila iscritti, Luca&Katy hanno scelto di dare vita a contenuti di alto livello. Il canale TikTok dei due youtuber oggi include infatti contenuti da videomaker! Proprio come quello dedicato alla festa degli innamorati e a Chupa Chups, che potete recuperare qui sotto!