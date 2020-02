BTS ospiti del Carpool Karaoke di James Corden il 25 febbraio!

Era solo questione di tempo prima che accadesse! I BTS, il gruppo K-pop più seguito e amato al mondo, saranno il prossimo 25 febbraio protagonisti di uno degli sketch più celebri della tv statunitense! Stiamo parlando ovviamente del Carpool Karaoke del comico britannico James Corden!

L’annuncio: i BTS ospiti del Carpool!

Ad annunciare l’arrivo dei Bangtan Boys a bordo della macchina di James Corden è stato il comico stesso, con un post sui social pubblicato pochissime ore fa. Nello scatto vediamo Corden insieme ai BTS, pronti a cantare insieme a lui tutte le canzoni più belle del loro repertorio!

L’appuntamento da segnarsi a calendario, dunque, è fissato il prossimo 24 febbraio. Nel caso in cui non riusciste a seguire lo sketch in diretta, causa streaming o orario, non vi preoccupate! Come sempre, il video integrale del Carpool Karaoke sarà caricato sul canale ufficiale della trasmissione!

Che cos’è il Carpool Karaoke

Lo sketch è diventato ormai uno dei pilastri del Late late show with James Corden. Nel corso del siparietto il comico finge di farsi accompagnare in ufficio da una serie di cantanti con i quali canta le loro canzoni più famose. Fra gli ospiti di Corden troviamo artisti del calibro di Harry Styles, Lady Gaga o ancora Madonna e Miley Cyrus! I BTS sono insomma soltanto gli ultimi di una lunga lista!

Bangtan Boys è in arrivo il nuovo disco Map of the soul: 7

Il Carpool Karaoke dei BTS sarà per il gruppo una nuova occasione promozionale per il loro nuovo progetto discografico intitolato Map of the soul: 7 e in uscita il prossimo 21 febbraio.

La tracklist del disco, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è arrivata pochissime ore fa. All’interno dell’album, vi ricordiamo, troveremo fra le altre anche una collaborazione con Sia! Il gruppo, inoltre, presenterà i nuovi brai in occasione del Map of the soul Tour che, purtroppo, non passerà per l’Italia!