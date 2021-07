Anne-Marie & Little Mix: audio, testo e traduzione di Kiss my (Uh-oh)

Anne-Marie e Little Mix hanno unito le forze per un nuovo singolo estivo!

Le cantanti si sono incontrate per la prima volta nel 2019 il Fusion Festival e si sono scambiate i numeri ed hanno lavorato molto per fare in modo che questa collaborazione diventasse realtà. In risultato è stato Kiss my (Uh-oh), dove c’è anche campionato il successo di Never Leave You (Uh Oh) di Lumidee del 2003.

Ascolta qui Kiss my (Uh-oh) di Anne-Marie e Little Mix:

Testo di Kiss my (Uh-oh) di Anne-Marie e Little Mix:

[Intro: All]

Uh oh, uh oh-oh-oh

[Verse 1: Anne-Marie, Perrie, All]

Don’t wanna hear one more lie

That used to work, but not tonight

And that’s the last time you do me wrong (Ah-ah-ah-ah)

Got my stuff, I’m out the door

Now I’m the one you’re begging for

Don’t know what you got until it’s gone (Ah-ah-ah-ah)

[Pre-Chorus: (All), Leigh-Anne]

(Uh oh) Already know how this goes

(Uh oh-oh-oh) Give you my all, then you ghost

(Uh oh) But when I’m gone you do the most, yeah (Uh oh)

[Chorus: Anne-Marie, All]

Why you only lo-o-ove me when I’m walking away?

Only ever wa-a-ant me when I don’t want to stay?

Love the feeling, hittin’ different

I’m not ever looking back

While I’m leaving, I see you staring

Go ahead boy, you can kiss my

[Post-Chorus: (All), Anne-Marie]

(Uh oh, uh oh)

You can kiss my

(Uh oh, uh oh)

You can kiss my

[Verse 2: Anne-Marie, Jade]

The only time I’m in your head

Is when you’re alone up in your bed

Boy, I ain’t the one, you got me wrong (Ah-ah-ah-ah)

Yeah, you send me roses everyday

But I know the game you play

Boy, all you did was make me strong (Ah-ah-ah-ah)

[Pre-Chorus: (All), Leigh-Anne, Anne-Marie, Jade]

(Uh oh) ‘Cause I already know how this goes

(Uh oh-oh-oh) Give you my all, then you ghost (Give you my all, then you ghost, yeah)

(Uh oh) But when I’m gone you do the most, yeah (Uh oh)

[Chorus: Perrie with Anne-Marie, (Jade), Leigh-Anne, All]

Why you only love me (Love me) when I’m walking away?

Only ever want me, when I don’t want to stay?

Love the feeling, hittin’ different

I’m not ever looking back

While I’m leaving, I see you staring

Go ahead boy (You can kiss my)

[Post-Chorus: (All), Perrie & Anne-Marie, Jade, Leigh-Anne]

(Uh oh) Yeah

(Uh oh) You can kiss my

(Uh oh) Oh (Uh-oh)

(Uh oh) You can kiss my

[Bridge: All, Anne-Marie, Leigh-Anne]

Tell me about how you want me back

Baby, you can kiss my (Uh oh)

Go on and on ‘bout the times we had

Baby, you can kiss my (Uh oh)

Tell me about how you want me back

Baby, you can kiss my (Uh oh) (You can, you can)

Go on and on ‘bout the times we had

Baby, you can kiss my (Uh oh) (You can kiss my, why you only oh-oh-oh-oh-uh-oh)

[Chorus: Perrie with Anne-Marie, Leigh-Anne, Anne-Marie, (Jade), All]

Why you only love me when I’m walking away? (Walking away)

Only ever want me (Want me, yeah), when I don’t want to stay? (I don’t wanna stay)

Love the feeling, hittin’ different

I’m not ever looking back (I’m not ever looking back)

While I’m leaving, I see you staring

Go ahead boy you can kiss my (Go ahead boy you can kiss my)

[Post-Chorus: (All), Anne-Marie & Jade, Leigh-Anne, Anne-Marie]

(Uh-oh) Ooh

(Uh-oh) You can kiss my

(Uh-oh) Lie, lie, lie, yeah, you can kiss my

(Uh-oh) Yeah, you can kiss my (Oh)

[Outro: All, Perrie, Jade, (Anne-Marie), Leigh-Anne]

Tell me about how you want me back

Baby, you can kiss my (You can kiss my)

Go on and on ‘bout the times we had (Ha-ha)

Baby, you can kiss my (Yeah, you can kiss my)

You can kiss my

Traduzione di Kiss my (Uh-oh) di Anne-Marie e Little Mix:

[Intro: All]

Uh oh, uh oh-oh-oh

[Verse 1: Anne-Marie, Perrie, All]

Non voglio sentire più bugie

prima funzionava, ma non stasera

e questa è l’ultima volta (Ah-ah-ah-ah)

ho preso le mie cose, sono fuori dalla porta

ora sono io quella che supplichi

non sai quelli che hai finchè non lo perdi (Ah-ah-ah-ah)

[Pre-Chorus: (All), Leigh-Anne]

(Uh oh) So già come va

(Uh oh-oh-oh) gli dai tutto, poi spariscono

(Uh oh) ma quando me ne vado tu dai tutto, yeah (Uh oh)

[Chorus: Anne-Marie, All]

Perché mi ami solo quando me ne sto andando?

Mi vuoi solo quando me ne sto andando?

Adoro il sentimento, è diverso

non mi guardo indietro

mentre me ne vado, vedo che inizio

Vai avanti ragazzo, puoi baciarmi il

[Post-Chorus: (All), Anne-Marie]

(Uh oh, uh oh)

Puoi baciarmi il

(Uh oh, uh oh)

Puoi baciarmi il

[Verse 2: Anne-Marie, Jade]

L’unico momento in cui sono nella tua mente

è quando sei da solo a letto

Ragazzo, non sono quella giusta, hai capito male (Ah-ah-ah-ah)

Yeah, mi mandi rose ogni giorno

so che gioco stai giocando

Ragazzo, tutto quello che hai fatto è rendermi più forte (Ah-ah-ah-ah)

[Pre-Chorus: (All), Leigh-Anne, Anne-Marie, Jade]

(Uh oh) So già come va

(Uh oh-oh-oh) gli dai tutto, poi spariscono

(Uh oh) ma quando me ne vado tu dai tutto, yeah (Uh oh)

[Chorus: Perrie with Anne-Marie, (Jade), Leigh-Anne, All]

Perché mi ami solo quando me ne sto andando?

Mi vuoi solo quando me ne sto andando?

Adoro il sentimento, è diverso

non mi guardo indietro

mentre me ne vado, vedo che inizio

Vai avanti ragazzo, puoi baciarmi il

[Post-Chorus: (All), Perrie & Anne-Marie, Jade, Leigh-Anne]

(Uh oh, uh oh)

Puoi baciarmi il

(Uh oh, uh oh)

Puoi baciarmi il

[Bridge: All, Anne-Marie, Leigh-Anne]

Dimmi come mi rivuoi

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

continua a parlare di quello che abbiamo avuto

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

Dimmi come mi rivuoi

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

continua a parlare di quello che abbiamo avuto

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

[Chorus: Perrie with Anne-Marie, Leigh-Anne, Anne-Marie, (Jade), All]

Perché mi ami solo quando me ne sto andando?

Mi vuoi solo quando me ne sto andando?

Adoro il sentimento, è diverso

non mi guardo indietro

mentre me ne vado, vedo che inizio

Vai avanti ragazzo, puoi baciarmi il

[Post-Chorus: (All), Anne-Marie & Jade, Leigh-Anne, Anne-Marie]

Dimmi come mi rivuoi

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

continua a parlare di quello che abbiamo avuto

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

Dimmi come mi rivuoi

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

continua a parlare di quello che abbiamo avuto

Baby, puoi baciarmi il (Uh oh)

X2