Leigh-Anne delle Little Mix si scaglia contro Jesy Nelson? Ecco perché

Il rapporto tra le Little Mix e Jesy Nelson avrebbe ormai subito una battuta d'arresto, come la stessa cantante di Boyz ha di recente dichiarato. Ma il loro rapporto si sta complicando ulteriormente dopo che sarebbero stati leakkati alcuni DM privati della sua ex collega e amica Leigh-Anne.







La controversia, secondo quanto riporta TheSun, riguarderebbe le apparenze della cantante. Leigh-Anne ha, infatti, accusato Jesy di fare “blackfishing” ovvero quando una persona di razza caucasica utilizza elementi della cultura black per aumentare la sua fama. Ad esempio utilizzando abiti, stili, acconciature tipiche della cultura nera o, addirittura, ricorrendo all’espediente dell’abbronzatura per sembrare con la pelle più scura.

In un messaggio scritto presumibilmente dalla cantante, che ha da poco partorito due gemelli, si legge: “Ci ha bloccate ovunque. Ci ha tagliate fuori. Una persona orribile”. Da un po’ infatti, anche sui social, molti fan e haters hanno notato questa cosa di Jesy portando l’argomento alla luce.

La stessa cantante avrebbe però controbattuto: “Per tutto il tempo che sono stata nelle Little Mix non ho mai ricevuto nulla del genere. Non appena sono andata via dalla band la gente di colpo ha iniziato a dire queste cose. Amo la cultura black e l’ho sempre amata. So di essere britannica, non ho mai affermato il contrario“. Anche Nicki Minaj, che ha firmato la collaborazione per Boyz, avrebbe preso le difese della cantante: “Jesy, ci sono alcune stronzette che dicono cose veramente assurde”.

Cosa ne pensate della diatriba tra le Little Mix e Jesy Nelson?