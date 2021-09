Little Mix: video, testo e traduzione di Love (Sweet Love)

Le Little Mix celebrano i loro 10 anni con il rilascio di un nuovo singolo. Il brano Love (Sweet Love) anticipa la loro raccolta in arrivo nel mese di novembre dal titolo Between Us.

ACQUISTA L’ALBUM

Qui per guardare il video di Love (Sweet Love)

Testo

Oh

I’ve been waiting patiently like all my life, yeah

Nobody ever seems to get it right

It’s like I’m the only one who knows just what I like

What can I say? I just can’t help it

Tonight I’m feelin’ selfish (Oh)

What I do shouldn’t phase you, no

It’s just human nature, yeah

Do I invalidate ya?

I don’t need your love to love me (Oh)

Need my own celebration, yeah

So close, stimulation, yeah

Kiss my imagination

I don’t need your love to love me

I been spendin’ time on everybody else

It’s time I did it for me (Love, sweet love)

Oh, baby

Never kept my magic all to myself

So now I’m gon’ give it to me

I wanna settle down

I’m gonna show me some

Love, sweet love

I’m gon’ give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Yeah, I’m gonna give it to me, give me some of that

Love, sweet love

Yeah, I’m gon’ give it to me, give me some of that

Love, sweet love (Yeah)

I’m gonna show me some (Ah)

Traduzione

Oh

ho aspettato pazientemente tutta la mia vita

nessuno sembrava farlo nel modo giusto

sembra che io sia l’unica a sapere cosa mi piace

cosa posso dire? non posso farne a meno

stanotte mi sento egoista (oh)

quello che faccio non dovrebbe interessarti

è solo la natura umana, si

lo invalido vero?

non ho bisogno del tuo amore per amarmi

ho bisogno delle mie celebrazioni

così vicino, stimolazione

bacia la mia immaginazione

non ho bisogno del tuo amore per amarmi

ho impiegato tempo su tutti gli altri

adesso è tempo per me

oh baby

non ho mai tenuto la magia solo per me stessa

quindi adesso la darò a me

voglio impegnarmi

dimostrerò a me stessa un po’

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

ne mostrerò un po’

penso di dover impiegare un po’ più di tempo su di me

lui mi piace ma non è altro che un ragazzo

io e le mie ragazze ci daremo tutto quello di cui abbiamo bisogno

cosa posso dire? non posso farne a meno

stanotte mi sento egoista

quello che faccio non dovrebbe interessarti

è solo la natura umana, si

lo invalido vero?

non ho bisogno del tuo amore per amarmi

ho bisogno delle mie celebrazioni

così vicino, stimolazione

bacia la mia immaginazione

non ho bisogno del tuo amore per amarmi

ho impiegato tempo su tutti gli altri

adesso è tempo per me

oh baby

non ho mai tenuto la magia solo per me stessa

quindi adesso la darò a me

voglio impegnarmi

dimostrerò a me stessa un po’

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

ne mostrerò un po’

mi dimostrerò amore, dimostrerò amore

mi dimostrerò amore, dimostrerò amore

voglio sentire la fretta non voglio sentire il silenzio

baby, sono l’unica e sola

nessuno mi conosce come mi conosco

non ho bisogno di un uomo che mi stringa

faccio come voglio e no, non ho bisogno di aiuto

Little Mix

ho impiegato tempo su tutti gli altri

adesso è tempo per me

oh baby

non ho mai tenuto la magia solo per me stessa

quindi adesso la darò a me

voglio impegnarmi

dimostrerò a me stessa un po’

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

lo darò a me, dammi un po’ di quello

amore, dolce amore

ne mostrerò un po’

Cosa ne pensate del nuovo singolo delle Little Mix?