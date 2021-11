Fitvia: ecco i tè speciali per il Natale 2021!

Il Natale non è solo decorazioni e luminarie, ma anche gli odori e sapori possono immediatamente portarci alla memoria il periodo più bello dell’anno. In questo ci aiuta Fitvia che, quest’anno, lancia un’ampia collezione di tè aromatizzati che richiamano proprio i gusti più amati nel periodo natalizio.

Tre gusti perfetti da sorseggiare durante il freddo inverno davanti alla vostra serie tv preferita o in compagnia con gli amici. Ma scopriamoli meglio!

I tè dal sapore natalizio

Apple Pie Tea

Questo tè ha il gusto unico e delicato di una torta di mele fatta in casa. Un mix di veri pezzi di mela, cannella, foglie di stevia e tè bianco è perfetto da gustare soprattutto al mattino. Prezzo: 14.90€

Cinnamon Tea

Non può mancare qualcosa alla cannella, profumo e sapore tipico del periodo invernale e tra le spezie più amate. I suo aroma unito a rooibos, zenzero e arancia lo rende perfetto per tutti i momenti di relax. Prezzo: 14.90€

Christmas Punch Tea

Il natale in una bustina. Un mix unico di cannella, arancia, mela e anice, che regaleranno un momento di dolcezza e relax anche di sera, non contenendo teina. Prezzo: 14.90€

Ma le sorprese non finiscono qui perché il brand ha lanciato anche il suo Calendario dell’Avvento, un must have per il periodo pre-festivo. Al suo interno 24 caselline tra tè, snack e anche qualche simpatico accessorio natalizio.