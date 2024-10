Benji e Fede – Tiratardi: visual video e testo

Tiratardi di Benji & Fede è una delle tracce del nuovo album, REWIND, in uscita venerdì 25 ottobre.

Testo Tiratardi di Benji e Fede

E alla fine penseranno male di me

Che alla fine tanto poi chi sono io? Boh

Perché penso proprio che

Ma niente di che

Però a casa tutto bene

Grazie a Dio

Che non prendo sonno mai davanti a un altro film

Stoner

Tu sarai da sola in quella tua camicia lì

Over

Suona il campanello solo per l’arrivo di

Un glover

Piove

Ma nel weekend

Mi alleno a dimenticarti

Tanto di tempo ce ne

Anche per un tiratardi

Senza poesia come me

Non so più cosa inventarmi che

Tanto hai ragione te

Allora scusa se

Non so mai scusarmi, eh-eh-eh-eh

E se poi ti penso ancora un po’

Anche se non si può

E fanculo la notte da sola

E poi dormi sui libri di scuola

E sei brava, ma poi non sei mai con me

A che pagina sei

Io son fuori invece tu dove sarai

Dove

Ormai sento l’hangover solo se non sono in

Hangover

Quando è buio siamo solamente io e gli US

Open

Per tutto il weekend

Mi alleno a dimenticarti

Tanto di tempo ce n’è

Anche per un tiratardi

Senza poesia come me

Non so più cosa inventarmi che

Tanto hai ragione te

Allora scusa se

Non so mai scusarmi, eh-eh-eh-eh

E se poi ti penso ancora un po’

Anche se non si può

Ti chiamerò

Cambierò idea

Mi perderò

Nella marea

Chissà se avrei

Tolto i tabù

Se solo quel giorno

Avessi detto di più

Ah-ah-ah

Più di un semplice

I

Love you

Mi alleno a dimenticarti

Tanto di tempo ce n’è

Anche per un tiratardi

Senza poesia come me

Non so più cosa inventarmi che

Tanto hai ragione te

Allora scusa se

Non so mai scusarmi, eh-eh-eh-eh

E se poi ti penso ancora un po’

Anche se non si può

