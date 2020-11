You 3 – Netflix: La produzione è ufficialmente di nuovo in corso! (FOTO)

Sui set di fil me serie tv cast e produzione tornano piano piano alla normalità. Stranger Things, Riverdale e molte altre hanno già ripreso a girare con rigidi protocolli anti-covid. Oggi Netflix ha annunciato il via alle riprese anche per la terza stagione di You. Ecco qualche dettaglio in più

Tenete la distanza di sicurezza, soprattutto da Joe Goldberg, scrivono nella didascalia su Twitter. La stagione 3 di You è tornata in produzione. Tra le novità principali c’è l’arrivo di una new entry nel cast: Scott Speedman. L’attore avrà il ruolo di Matthew ed entrerà in qualche modo a far parte della vita di Joe. Ci vediamo presto, era la breve didascalia che accompagnava l’annuncio del rinnovo di You per una terza stagione. Joe e Love (Victoria Pedretti) nel finale della seconda parte avevano deciso di trasferirsi in periferia pronti a dar vita a una nuova (e inquietante) famiglia.

Tuttavia, non è il classico lieto fine alla vissero felice e contenti. Infatti, Joe ha scoperto la vera Love e ne è abbastanza spaventato. Joe stesso ha detto inequivocabilmente che non sono anime gemelle, aveva detto Penn Badgley qualche settimana fa. Ha paura di lei alla fine. La terza stagione avrà dieci episodi e la premiere sembra fissata per il 2021. Nell’attesa dei nuovi episodi c’è stata una bella notizia per il protagonista Penn Badgley che diventerà papà (i dettagli qui).

Se non ricordate il finale della seconda stagione potete rivederla su Netflix e leggere la nostra recensione.

Ecco la foto che annuncia il via alle riprese di You 3:

