Alessandro Cattelan positivo al Covid-19. Cosa succede a X Factor 2020?

Alessandro Cattelan positivo al Covid-19. Il celebre presentatore piemontese ha rivelato la notizia pochissimi minuti fa, via il suo profilo Instagram ufficiale.





Ecco il messaggio con il quale Alessandro Cattelan ha voluto confermare la sua positività al Coronavirus:









Alessandro Cattelan positivo al Covid-19: e adesso cosa succederà con X Factor 2020?

La notizia di Alessandro ci colpisce molto, soprattutto alla luce di quanto accaduto la scorsa settimana ad X Factor 2020. Giovedì è infatti partita la nuova edizione, nonché la prima (e speriamo l’ultima) in contesto pandemico.

La trasmissione aveva rilasciato un comunicato ufficiale sottolineando che le riprese all’interno dello studio si sarebbero svolte in tutta sicurezza. In molti avevano infatti criticato la scelta di includere il pubblico, nonostante fosse distanziato e tutti fossero stati sottoposti a tampone.

E adesso che succede? Non è questa la prima volta che un conduttore italiano si prende il Coronavirus. Di recente, Carlo Conti ha rivelato di essere positivo e si è ritrovato costretto a condurre, in diretta, Tale e quale Show da casa.

Alessandro Cattelan non sarà sicuramente da meno e i potenti mezzi di Sky lo aiuteranno di certo anche giovedì prossimo. Tutto questo, ovviamente, a meno che non risulti nuovamente negativo al tampone entro giovedì. A lui e a tutte le persone che sono state in contatto stretto con lui auguriamo un grosso in bocca al lupo e ovviamente una pronta guarigione!