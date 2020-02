You: Penn Badgley e la moglie aspettano il primo figlio!

Il protagonista di You e Gossip Girl Penn Badgley diventerà padre (e non solo nella serie Netflix). La moglie, Domino Kirke, ha infatti pubblicato l’annuncio sul suo profilo l’annuncio. Una bella notizia che arriva dopo due aborti a distanza ravvicinata. Ecco qualche dettaglio in più!

Eccoci di nuovo in pista, scrive la moglie di Penn Badgley nella didascalia del post. La gravidanza dopo la perdita ha tutto un altro sapore. Dopo due aborti di fila non pensavamo fosse più possibile. Avevo smesso di fidarmi del mio corpo e credevo ormai fosse finita. Come donna in dolce attesa ho visto e ascoltato di tutto. Quando sono rimasta incinta a 25 anni non sapevo niente (Domino è già madre di un figlio avuto con l’ex compagno ndr). Non avevo una comunità, un gruppo. Ero completamente inconsapevole di tutto il mistero intorno alla nascita.

Ora, con dieci anni di esperienza in più, faccio tesoro della mia comunità e della mia conoscenza. Domino Kirke (conoscila meglio qui) ha poi ringraziato il piccolo in arrivo per tutto quello che già le sta insegnando. Penn Badgley e Domino Kirke hanno festeggiato il loro matrimonio nel giugno del 2017 con una cerimonia a Lake Waccabuc nello stato di New York. La coppia è però ufficialmente insieme dal 2014 e ora può festeggiare questo bella notizia tanto attesa e sofferta.

Ecco l’annuncio della moglie di Penn Badgley: