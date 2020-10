Stranger Things 4: Riprese finalmente di nuovo in corso! (FOTO)

Il Coronavirus ha fermato o ritardato la produzione di moltissimi film e serie tv. Ieri vi avevamo per esempio raccontato dell’interruzione di Riverdale 5. Oggi però c’è una bella notizia: Stranger Things 4 ha ufficialmente ripreso a girare. Ecco la prima foto dal Sottosopra e qualche dettaglio!

Il set aveva dovuto chiudere i battenti lo scorso marzo quando il lockdown aveva iniziato a cambiare le vite di tutti. Tra rigidi protocolli, tamponi e distanziamento piano piano ogni settore prova a tornare alla normalità. Sul profilo Twitter di Stranger Things troviamo una foto che testimonia il riavvio dei lavori. Possiamo vedere il ciak sul set e gioirne. Il testo del tweet recita: Intanto, nel Sottosopra.

Dopo l’uscita del teaser trailer alcuni mesi fa il pubblico non vede l’ora di capire cosa succederà. In particolare, Hopper dato per morto è in realtà finito in Russia per ragioni ignote. Inoltre, un attore del cast aveva avvisato il pubblico sul fatto che i nuovi episodi saranno molto spaventosi. Per ora una delle poche certezze che abbiamo è che la quarta stagione non sarà l’ultima. La quarta stagione non sarà la fine, aveva affermato Ross Duffer in un’intervista alcuni mesi fa. Sappiamo come vogliamo che sia la fine e quando dovrà avvenire.

Il Coronavirus ci ha dato la possibilità di pensare agli sviluppi futuri e capire cosa sarebbe meglio per Stranger Things. Abbiamo iniziato a farci un’idea migliore del tempo di cui abbiamo bisogno per raccontare la storia. Ora che le riprese sono ricominciate iniziano le speculazione sulla possibile data di uscita. Probabilmente comunque non sarà prima della metà del prossimo anno (interruzioni o nuovi lockdown permettendo).

Ecco la foto che segnala i lavori in corso per Stranger Things 4:

