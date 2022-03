Ezra Miller di Animali Fantastici arrestato per molestie

Non c’è pace per la saga di Animali Fantastici. Dopo l’allontanamento di Johnny Deep per le faccende giudiziarie che l’hanno visto coinvolto, Ezra Miller è stato protagonista di un episodio che si è concluso con il suo arresto.

L’attore, noto anche per The Flash, è stato arrestato a seguito di un incidente avvenuto in un bar di Honolulu, Hawaii, domenica notte. Stando a quanto raccontato dai presenti l’attore avrebbe iniziato a inveire oscenità contro i presenti che stavano cantando al karaoke, facendosi sempre più agitato e molesto.

Pare che lo stesso proprietario del bar abbia intimato Miller di calmarsi, tuttavia l’attore avrebbe poi strappato di mano a una dona un microfono e ne avrebbe minacciata un’altra, secondo quanto riportato anche da THR.

L’attore è stato successivamente arrestato ma, dopo aver pagato una cauzione di 500€, è stato rilasciato.

Non è la prima volta che l’attore si mette nei guai con la legge. Già ai tempi di Noi siamo infinito era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e prima ancora era stato arrestato sempre per condotta disordinata.

Sicuramente la vicenda si risolverà con un nulla di fatto, ma di certo contribuisce a far calare un alone opaco sulla saga di Animali Fantastici in cui Ezra Miller interpreta il ruolo di Creedence Barebone. Partita alla grande con il primo film, ormai nel 2016, la saga ha poi subito una battuta d’arresto con il secondo capitolo.

A seguito del COVID-19 e della faccenda Johnny Deep, che come sappiamo è stato rimpiazzato da Mads Mikkelsen nel ruolo di Grindelwald, la lavorazione del terzo è slittata di parecchio tempo andando a creare un vuoto temporale importante dall’uscita dell’ultimo capitolo, arrivato nelle sale nel 2018. Animali Fantastici – I Segreti di Silente arriverà infatti nei cinema il 15 aprile.