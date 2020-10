Valespo: ecco il prezzo e il possibile titolo del secondo libro

Valerio Mazzei ha pubblicato recentemente questo annuncio su TikTok: “Valespo 2 arriva”. Ciò ci ha fatto capire che il secondo libro del famoso duo di youtuber sta per essere pubblicato, quasi due anni dopo il grande successo del primo, quello che lo ha reso davvero famoso e che racconta la loro storia.

Ebbene da qualche ora, alcuni store online come Mondadori hanno reso noto quello che sarà, molto probabilmente, il titolo: # Valespo. Per sempre. Per quanto riguarda il prezzo, il libro è al momento prenotabile per 15,10 euro.





L’arrivo di Valespo 2, ma anche questo possibile titolo, sono la conferma che il legame tra i due ragazzi non è cambiato con il passare di questo lungo periodo, anzi semmai si è consolidato. Nonostante molte cose siano cambiate, a cominciare dall’ascesa di Valerio Mazzei nel mondo della musica. Ecco la sinossi del primo capitolo di questa storia di successo:

Non siamo mai stati quelle persone che pianificano tutto, anzi. Apprezziamo i sorrisi spontanei, i gesti inaspettati, le sorprese. E Valespo è proprio questo. Non l’abbiamo inventato noi. È stata una bellissima sorpresa”. #Valespo è la storia di Valerio Mazzei e Sespo, il duo più in ascesa di YouTube Italia. In queste pagine i due ragazzi raccontano come si sono conosciuti, i loro primi passi sul web, la decisione di trasferirsi a Milano nella Vlog-House e di trasformare la loro passione in una professione. E poi ci parlano del loro privato, del rapporto con gli amici, la famiglia e i fan.

Oltre a portare avanti i progetti dei Valespo, prosegue a gonfie vele anche la carriera musicale di Valerio. L’artista di 12 luglio, è tra i possibili allievi della prossima edizione di Amici ed è stato tra i protagonisti dell’ultima Partita del Cuore.

Nel mese d’agosto, tra l’altro, l’influencer ha confessato ai follower che presto sarebbe uscita una sua nuova canzone.