MTV EMA 2020: chi sono i primi performer confermati

Si terranno il prossimo 8 novembre gli MTV EMA 2020, la più importante manifestazione musicale annuale del Vecchio Continente.

L’elenco degli artisti che si esibiranno è appena uscito e Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Zara Larsson e YUNGBLUD sono tutti impegnati per l’evento.

Zara Larsson non è di certo nuova agli EMA. Mentre per Sam Smith, Maluma, Doja Cat e YUNGBLUD, questo è un nuovo territorio.

Girato da più località in tutto il mondo, lo spettacolo di quest’anno è davvero un evento globale, quindi chissà cosa hanno in serbo per noi gli artisti!

I performer non solo puntano i riflettori sullo spettacolo, ma cercano grandi vittorie. Sam Smith è in lizza per la migliore collaborazione con Demi Lovato per la loro canzone I’m Ready. Maluma ha messo gli occhi su Best Latin, Best Virtual Live e Best Latin America Central Act. Doja Cat e YUNGBLUD si sfideranno entrambi agli EMA per Best Push e Best New.

SO READY for these #MTVEMA performance!! 😄🤩

Who are YOU most excited to see take the stage?! 🙌🎤🎶https://t.co/Ed1wjjOKsf — MTV EMA (@mtvema) October 15, 2020

L’evento, che segue quello dello scorso anno di Siviglia in condizioni decisamente diverse, vedrà anche stavolta la partecipazione di alcune fra le più grandi star della musica internazionale.

Pochi giorni fa la celebre rete musicale ha svelato la lista completa delle nomination ai MTV EMA 2020. A dominare su tutti è Lady Gaga, che grazie al singolo con Ariana Grande Rain on me si è portata a casa ben sette nomination. Seguono i BTS e Justin Bieber, subito dietro con cinque nomination fra cui quelle per Biggest Fans e Best Pop.

Anche quest’anno troviamo la categoria Best Italian Act. A contendersi il premio per miglior artista italiano agli MTV EMA 2020 ci sono Diodato, Levante, Elettra Lamborghini, Irama e Random.