12 luglio è il quarto singolo dell’influencer, Youtuber e TikToker Valerio Mazzei. La canzone segue Tour bus, 24 ore e il singolo con Luna Melis Mi dispiace tanto.

Come comunicato dalla sua stessa agenzia, il video è primo tra le tendenze di Youtube, raggiungendo 1 milione di views in un giorno, il brano ha ottenuto 1 milione di streams su Spotify finendo nella playlist “Pop Virale”. Il brano è dedicato alla sua compianta madre e Valerio ha spiegato cosa significa esattamente per lui. Qui sotto le sue parole con il significato:

Approfitta subito delle offerte di Mirabilandia per questa estate! Clicca qui!

Dentro questo pezzo c’è la parte migliore di me. Tu. Spero che possa piacerti e rendere il giorno del tuo compleanno speciale. Sono passati mesi da quando ho iniziato a scriverlo, è stato difficile e ad ogni parola che mettevo nero su bianco rivivevo i nostri ricordi. Il 12 Luglio a mezzanotte uscirà la nostra canzone mamma.

CLICCA QUI PER COMPRARE LA CANZONE DI VALERIO!

Attiva subito la prova gratis di Amazon Prime Video!

Valerio Mazzei ne ha parlato molto apertamente anche in una diretta Instagram con i fan, avvenuta pochi minuti prima della pubblicazione del nuovo brano. Il ragazzo non ha avuto alcun timore di mostrarsi molto emozionato per l’uscita di questa canzone che significa davvero tanto per lui.







Valerio ha sottolineato, dunque, che il brano esce proprio il giorno del compleanno di sua madre con cui ha avuto un rapporto a dir poco speciale. Ma al di là del peso emotivo, questa canzone rappresenta anche un passo in avanti molto importante per l’ artista che sogna di diventare un giorno.

Lo youtuber sente, infatti, di essere migliorato tantissimo dal punto vista tecnico ed è sicuro che anche noi, ascoltando, 12 luglio, non possiamo che constatarlo.